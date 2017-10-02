Başkentte tango rüzgarı esecek

Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Tango's" eseri, Astor Piazolla'nın müzikleri, Ricardo Fernando'nun koreografisi ile 4 Ekim saat 20.00'de Opera Sahnesi'nde seyircinin beğenisine sunulacak.

Tangoya müziği ile tutkusunu veren, bestelediği oda müzikleri, senfoniler, bale müzikleri ve tangolarında hep kendine özgü stilini sürdüren Astor Piazolla, 10 yaşındayken, tango orkestralarının önemli çalgısı bandoneonu ustaca çalışıyla ün kazandı ve başladığı müzik hayatında kendi tango stilini kabul ettirerek dünyada Piazolla rüzgarı estirdi.