Battal Gazi’nin yanında Rambo kim!

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, tarihi olayları anlatan dizi ve filmlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD’nin Vietnam mağlubiyetini Hollywood’da çekilen Rambo serileri sayesinde galibiyetmiş gibi gösterdiğine değinen Turan “Vietnam mağlubiyettir, perişanlıktır aslında. Bir mağlubiyetin hatta felaketin nasıl tersine dönüştürüldüğünün hikayesidir Rambo’ dedi.

‘Bizim Rambo üretmemize gerek yok’ diyen Turan şöyle devam etti: Cüneyt Arkın’ın Battal Gazi’si Rambo’dan çok daha gerçektir çünkü tarihte vardır. Danişment Gazi vardır, Süleyman Şahlar, Afrin Beyler, Ertuğrul Bey, Osman Gazi, Fatih vardır. Bizim yeniden bir kahraman üretmemize ihtiyaç yoktur. Yeter ki bunları hikayeleştirip senaryolaştıralım.” Son dönemde tarihi dizilerle ilgili canlanma oluştuğuna işaret eden Turan, “Hatta bu alaka sadece Türkiye’de değil, Osmanlı İmparatorluğu hinterlandına giren bütün ülkelerde var. Türk dizilerini yasaklasalar da var” diye konuştu.

Turan, Türk tarihinin dünyanın en büyük hazinesi olduğunu, bu hazinenin gelecek kuşaklara en doğru şekilde aktarılmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.