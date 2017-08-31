Bayram’da Tarık Buğra

Bu Çağın Adı, Ayakta Durmak İstiyorum ve Politika Dışı… Bunlar, ünlü yazar Tarık Buğra’nın baskısı tükenen ve uzun süredir piyasada bulunmayan üç kitabı… Her üç kitabın yeni baskıları geçen günlerde raflardaki yerini aldı. Osmancık, Küçük Ağa, İbiş’in Rüyası, Yağmur Beklerken ve Dömemeçte’nin da aralarında olduğu pek çok romana imza atan Tarık Buğra, yakın tarihimize ışık tutan kalemlerin başında geliyor. Bu bayram, seyahat etmeyenler için Tarık Buğra okuma fırsatına çevirilebilir.

BU ÇAĞIN ADI

Buğra’nın, Ötüken Yayınları’nca yeni baskısı yapılan kitaplarından ‘Bu Çağın Adı’, yazarın Türkiye Gazetesi’nde ‘Pazar Sohbetleri’ başlığıyla yayımlanan makalelerinin bir araya getirilmesinden oluşuyor. Tarık Buğra 1987-1990 yılları arasında yazdığı makalelerinde edebiyat, kültür, sanat, dil gibi konulara yer verirken, yaşadığı toplumun meşgul olduğu meseleler ve problemlere de yer veriyor yazılarında. Ve bu yazılar, kitapta toplu şekilde okura sunuluyor.

AYAKTA DURMAK İSTİYORUM

‘Ayakta Durmak İstiyorum’ ise Buğra’nın 1966’da yazdığı 3 perdelik bir oyun; 1956 yılında Peşte’de Macarların Sovyet işgaline karşı ayaklanmasını anlatıyor. Oyun, destansı hürriyet mücadelesine odaklanıyor.

İlk defa Ankara Devlet Tiyatrosu’nda 1966 yılında oynanan piyes, 1967’de Münih ve Frankfurt’ta da İstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosu tarafından temsil edildi.

POLİTİKA DIŞI

‘Politika Dışı’ adlı kitap, Tarık Buğra’nın birçok farklı yerde yazdığı makaleleri, köşe yazıları ve röportajlarının bir araya getirilmesinden oluşuyor. Bu Çağın Adı kitabında olduğu gibi, yine Buğra’nın edebiyat, sanat, kültür, dil gibi meselelerdeki görüşlerinin yer aldığı kitapta toplumsal problemlerin nedenlerini inceleyen konu başlıkları da yer alıyor.

Türkçe kullanımı konusundaki titizliğiyle öne çıkmış, fikir namusu taşıyan aydınlardan olan Tarık Buğra ile yeniden buluşmaya vesile olacak üç kitap okurlarını bekliyor.