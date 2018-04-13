BBDSO'dan 'Ustalara Saygı Konseri' Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) düzenlediği 'Ustalara Saygı Konseri' ile dünyaca ünlü piyano virtüözü ve Devlet Sanatçısı Ayşegül Sarıca'yı konuk etti.