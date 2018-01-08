'Benim Şehirlerim' sergisi sanatseverlerle buluşuyor

Kudüslü genç ressam Sündüz Recebi, Kudüs ve İstanbul’u tema edindiği resimleriyle Zeytinburnu’nda sanatseverlerle buluşuyor. Zeytinburnu Belediyesi’nin 2018 yılı ilk sergi faaliyeti kapsamında gerçekleşecek olan resim sergisi, Yunus Emre Enstitüsü işbirliği ile hazırlandı. Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen’in yaptığı "Benim Şehirlerim" sergisinde sanatçının yaptığı farklı dönem eserlerinden özel bir seçki izleyenlerin beğenisine sunuluyor. 9 Ocak Salı günü saat 19.00’da Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’ndeaçılacak sergide açılışa katılan tüm sanatseverlere Sündüz Recebi’nin resimlerinin yer aldığı katalog hediye edilecek. Sergi, 30 Ocak Salı gününe kadar ziyaret edilebilecek.

“Kadim Kudüs’e genç yorum”

Kudüs ve İstanbul gibi iki kadim medeniyetin genç bir ressamın tuvalinde buluşmasından dolayı duyduğu heyecanı dile getiren serginin deneyimli Küratörü Mehmet Lütfi Şen, “Benim Şehirlerim projesi altı ay önce gündemimize geldiğinde Kudüs’ü, İstanbul’da sanatla gündeme taşıyacak olmanın, iki medeniyet beşiği şehrin, genç bir ressamın tuvallerinde buluşacak olmasının heyecanını duydum. Fakat bütün ömrümüz boyunca gündemimize Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı zulümle kazınan makus talih yine nüksetti. Sergi hazırlıklarının sonuna geldiğimizde, ne yazık ki bambaşka bir provokasyonla içimizdeki kanayan yaraya çomak sokulmak istendi. Birleşmiş Milletler’deki hemen hemen tüm ülkelerin ortak tavrıyla kınanan ve reddedilen bu girişim umarım tersine rücu eder ve bu projede olduğu gibi Kudüs’ü sanat, medeniyet ve barışla anacağımız günleri getirir” diye konuştu.

“İki medeniyet bir tuvalde”

Konuşmasının devamında sanatçı Recebi’nin çiniden restorasyona, fotoğraftan mozaiğe çok yönlü genç bir ressam olduğunu belirten Şen, “Onun resimleri üzerinden Kudüs’ü algılamak ve oradan İstanbul’a uzanmak eminim sanatseverlere özel bir resim deneyimi sunacak. Sündüs Recebi’nin resimlerinde genç yaşta ulaştığı özgün üslubun ileride yapacağı önemli eserlerin habercisi olacağını düşünüyorum. Ben Kudüs’ü o şehirde doğmuş büyümüş genç bir sanatçının dünyasından görme imkanı sunan "Benim Şehirlerim" projesini size takdim ederken Ressam Sündüz Recebi’ye gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca bu uluslararası sergiye büyük katkıları için Yunus Emre Enstitüsü’ne ve Zeytinburnu Belediyesi’ne de çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Sündüz Teysir Zekeriyya Recebi Kimdir?

Ressam Sündüz Teysir Zekeriyya Recebi, Kudüs’te doğdu. İlk ve orta öğretimini Kudüs’te tamamlayan Recebi, 2009 yılında Nablus şehrindeki Necah Üniversitesi’nde yüksek öğretimine başladı. Sanatçı, 2014 yılında lisans eğitimini plastik sanatlar dalında tamamladı. Üniversiteden mezun olduğu yıl fotoğrafçılık eğitimi de alan genç sanatçı, 2017 yılında Türkiye’ye geldi ve İznik’te çini sanatı üzerine staj yaptı. Aynı yıl Kudüs’e dönen Recebi, mozaik restorasyonu alanında stajını tamamladı.

Plastik sanatların birçok alanında faaliyet gösteren Sündüz Recebi, Plastik Sanatlar Akademisi’ni bitirdikten sonra, sanatçı asistanlığı, sanat öğretmenliği ve mozaik restorasyonu alanlarında çalıştı. Arap Plastik Sanatçı Kongresi üyesi olan Ressam Recebi, 2016 yılında Fas’ta düzenlenen Ribat Gençlerin Başkenti adlı yarışmada beşincilik ödülünü kazandı. Çini, mozaik ve resim ağırlıklı çalışmalarını Kudüs’teki kendi atölyesinde sürdüren genç sanatçı, ilk yurt dışı sergisini Türkiye’de, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirecek.