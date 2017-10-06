Beyrut'ta 'Osmanlı Döneminde Beyrut Vilayeti' fotoğraf sergisi açıldı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, "Osmanlı Döneminde Beyrut Vilayeti" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Beyrut Yunus Emre Enstitüsü ile İslam Tarih, Sanat ve Kültürü Araştırma Merkezi (IRCICA) işbirliğinde hazırlanan fotoğraf sergisinin, Beyrut'ta Makasıd Derneği eğitim merkezi binasındaki açılışına, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Çağatay Erciyes, IRCICA Genel Direktörü Doç. Dr. Halit Eren, Beyrut YEE Müdürü Reha Ermumcu, Lübnan'da yaşayan Türk vatandaşları ve Lübnanlılar katıldı.

Kurdele kesiminin ardından serginin açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Erciyes, fotoğrafın her zaman kelimelerden daha fazlasını ifade ettiğini aktarark, özellikle tarihi fotoğrafların çok kıymetli belgeler ve kaynaklar olduğunu belirtti.

Osmanlı'da fotoğrafçılığa büyük önem verildiğini vurgulayan Erciyes, "Sultan 2. Abdülhamid, fotoğraf sanatına büyük önem verdi. Dünyanın çeşitli yerlerine fotoğrafçılar gönderdi ve 35 bin civarında fotoğrafın bulunduğu büyük bir fotoğraf koleksiyonu oluşturdu. İnanıyorum ki Lübnanlı araştırmacılar bu sergideki fotoğraflar üzerinde çeşitli araştırmalar yapacaklardır." ifadelerini kullandı.

IRCICA Genel Direktörü Eren, Sultan 2. Abdülhamid'in fotoğraf koleksiyonundan seçerek oluşturdukları albümleri, dünyanın farklı ülkelerinde sergilediklerini ve Lübnan'daki bu serginin de aynı proje kapsamında yapıldığını dile getirdi.

AA muhabirine konuşan Beyrut YEE Müdürü Ermumcu, sergide yer alan 40 civarında fotoğrafın Beyrut, Trablus, Sayda ve Sur şehirlerindeki tarihi dokuya, yaşam tarzlarına ve kültürlerine odaklandığını söyledi.

Sergide bulunan fotoğrafların yanında Arapça ve Türkçe kısa bilgi de yer alıyor. Sergi, 9 - 13 Ekim tarihleri arasında ziyarete açık olacak.