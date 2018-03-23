Bin yıllık Çin kasesi yeni sahibini arıyor

Çin'in Kuzey Song Hanedanlığı döneminden kalma Ding kasesi, New York'taki Christie's müzayede evinde satışa sunuldu.

"China Plus"ın haberine göre, 960-1127 yıllarında hüküm süren Kuzey Song Hanedanlığı dönemine ait siyah camlı konik kase, Christie's Müzayede Evi'nin Asya Sanat Haftası'nda satışa sunulan parçaları arasında, en yüksek değer biçileni olarak yer alıyor.

Siyah renkte 19 santimetre çapındaki cam kasenin üstünde kırmızımsı kahverengi boya damlaları bulunuyor.

Song döneminden kalma beş büyük eşyadan biri kabul edilen kaseye, Hıbey eyaletinin Ding bölgesinde bulunduğu için Ding kasesi adı veriliyor.

Sadece 3 Ding kasesinin, bugüne ulaştığı biliniyor. Diğer iki kase, Harvard Sanat Müzesi ve Taipei'deki Saray Müzesi'nde sergileniyor.

Kaseye 4 milyon dolar değer biçiliyor.

2013'te gövdesi fil dişi renkte cam ve kenarı parlak bir Ding kasesi, Sotheby's Müzayede Evi'nde 2,2 milyon dolara alıcı bulmuştu.