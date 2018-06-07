Bir bardak çaya 7 bin 500 kitap

İlçe sakinlerine kitapla baş başa vakit geçirebilecekleri Aydos Edebiyat Kıraathanesi bugün kapılarını açılıyor. İçerisinde 7bin 500 adet şiirle ilgili edebiyat yapıtının olduğu kıraathanede kitapseverler bir yandan çaylarını yudumlayıp bir yandan da kitaplarını okuyacaklar. Toplam kullanım alanı 350 metrekare olan kütüphanenin yapımı 3 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Aynı anda 110 kişiye hizmet verebilecek olan kıraathane iki kattan oluşuyor. Aydos Edebiyat Kıraathanesi’nin terası 75 kişiyi ağırlayabilecek kapasitede. Bugün düzenlenecek resmi bir törenle hizmete girecek olan mekan hakkında bilgi veren Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Sultanbeyli’nin birçok alanda olduğu gibi kültür alanında da marka ilçe vizyonunu artırdığını belirtti.