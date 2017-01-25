Bir derviş ressamın dev mirası

Hayatını Türk kültürüne vakfetmiş bir gönül eri olarak Anadolu’nun ruhunu resimlerine nakşeden Ahmet Yakupoğlu, verimli ancak mütevazı bir hayatın ardından 2 Ekim 2016’da aramızdan ayrıldı. Geride binlerce eser bırakarak…

Kütahya’da kendine ‘münzevi’ bir dünya kuran ve uzun yıllar eserlerine imza bile atmayan dervişmeşrep ressamımız, hocası Süheyl Ünver ve Hoca Ali Rıza ekolünün takipçisi olarak, eski şehirlerin karakteristik görünümlerini renk renk, desen desen nakşetti resimlerine.

BÜYÜK ARMAĞAN

TOKİ tarafından hazırlanan albümlerin yayına hazırlandığı sırada, 96 yaşında vefat eden büyük ustanın sanat çevrelerinde bilinirliği ise ürettikleriyle kıyaslanamayacak düzeyde.

Memleketi Kütahya’da pek çok imar faaliyetinde bulunan, restorasyonlara imza atan, müzecilik ve çevrecilik faaliyetlerinde bulunan Yakupoğlu, aynı zamanda musikişinaslığı, minyatür sanatçılığı ile de tanınıyordu.

Yetiştirdiği yüzlerce sanatkarla, neyzenliğin bugünkü yaygınlığında payı olan usta ressam, resimlerinde İstanbul ve Kütahya başta olmak üzere, Anadolu şehir kültürü için görsel bir hafıza oluşturarak ‘milli bir armağan’ı da miras bıraktı.

BELGE NİTELİĞİNDE

Karakalem ve suluboya çalışmalarının yanında güçlü bir yağlıboya ressamı olan Yakupoğlu’nun pek çok eseri, belge niteliği taşıyor; Kimi tarihi yapıların restorasyonunda onun resimleri ‘kaynak’ eser işlevi görüyor.

İSTANBUL VE ANADOLU

TOKİ tarafından yayınlanan iki ciltlik hacimli İstanbul ve Anadolu resimleri albümünün oluşmasında, Yakupoğlu’nun eserlerini bağışladığı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin de büyük katkıları var. Eserde, ayrıca, geleneksel sanatlar üzerine düşünen, üreten sanatçı ve yazarların Yakupoğlu ve eserleri üzerine kaleme aldığı makaleler var. Uğur Derman, Beşir Ayvazoğlu, Şener Öztop, Hasan Ali Göksoy ve Ömer Faruk Şerifoğlu’nun makaleleri bir kültür ve sanat insanı olarak derinlikli birer Ahmet Yakupoğlu portresi niteliğinde. Böylece, Anadolu’nun bu büyük ressamı hakkında ilk kez kapsamlı bir eser ortaya konulmuş oldu.