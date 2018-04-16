'Bir Fotoğraf Bir Ayet' yarışması sonuçlandı

Anadolu Öğrenci Birliği'nce düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) jüri desteği verdiği "3. Bir Fotoğraf Bir Ayet" yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Ali Emiri Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Anadolu Öğrenci Birliği İstanbul Ortaöğretim Başkanı Sıddık Karaduman, Türkiye'nin farklı ilçelerinden gelen misafirlere ve birliğin kız-erkek istişare kuruluna teşekkür ederek, her sene geleneksel olarak gerçekleştirilen "3. Bir Fotoğraf Bir Ayet" yarışmasında dereceye giren fotoğraf severleri tebrik etti.

Yarışmaya sponsor olarak destek veren dernek, vakıf ve kurumların desteklerini hatırlatan Karaduman, şunları söyledi:

"Bu akşam, programı hazırlayan kardeşlerimizin emeği çok büyük, özellikle son zamanlarda dünyanın bir bütün olarak mazlum coğrafyaları tarumar ettiği bir dönemde, böyle gençlerimizin varlığı ve bu gençlerin hayra, güzelliğe ve iyiliğe dair çalışmaları ortaya koymaları, bizim göğsümüzü kabartıyor. Ödüllerini dağıtacağımız yarışmamız da gelecek yıllarda daha güzel bir vaziyette devam edecek. Kardeşlerimizin yüreklerine sağlık çünkü birçok önemli iş yaparak, her sene düzenlediğimiz fotoğraf ödül törenini ve gençlik şölenimizi hazırlıyorlar. Bu gece, gençlerimizin gecesidir, her birine teşekkür ediyorum."

Birliğin Ortaöğretim İstanbul Sorumlusu Adem Er de "Hep beraber, yaptığımız çalışmalarla bir gelenek oluşturmaya çalışıyoruz. Sizler de bu geleneğin içerisinde yer alarak, çalışmaları sürdüren bireyler olarak bize destek veriyorsunuz, bundan dolayı çok mutluyuz." diye konuştu.

Aksa Eğitim ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya da müşriklerin Hz. Muhammed'i üzmek için "ebter" dediklerini ve Allah'ın, Kevser Suresi ile peygamberini teselli ettiğini anlatarak, gençlerin yaptıkları çalışmaları gördükçe, dünyada gerçekleşen mazlum insanların acılarını dindirecek, şuurlu Müslümanların sayılarının arttığını görüp, mutlu olduğunu anlattı.

Kevser Suresi'nde, müşriklerin soyunun tükeneceğine dair müjde verildiğini vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Bu hareketi 40 yıl önce kurduk ve hareketimizin ortaöğretim çalışması devam ettiği sürece, hareketimiz de ebter olmayacaktır. Ne zaman ortaöğretim çalışmalarımız biter, işte o zaman hareketimizin geleceği riske girmiş olur ve böylece müşriklerin temenni ettiği de gerçekleşmiş olacaktır. Geleceği olmayan bir hareketle yüz yüze kalmamak için bütün çalışmalarımız önemli ama benim nazarımda birinci derece de önemli olan çalışma, orta öğrenimde gerçekleşen projelerimizdir. Hareketimizin geleneği oluştu, inşallah geleceğimiz de oluşmuş oldu. Bu bakımdan ortaöğretimin çalışmalarına bütün birimlerimizin ve illerimizin ciddi bir şekilde destek vermeleri gerekmektedir."

Aksa Eğitim ve Dayanışma Vakfı (AKDAV) Başkanı Ahmet Çamurluoğlu ise yarışma ödül töreni ve gençlik buluşması programını hazırlayan gençlerin emeklerinin büyük olduğunun altını çizerek, gençlerin çalışmaları karşısında heyecanlandıklarını dile getirdi.

Yarışmaya 128 kişi katıldı

Yarışmaya İstanbul, Hatay, Malatya, Gaziantep, Karaman, Van, Şanlıurfa, Çorum, Kocaeli, Adıyaman, Batman, Sivas, Kahramanmaraş, Bingöl, Mersin, Antalya, Osmaniye ve Ankara'dan toplam 128 yarışmacı katıldı.

İstanbul özelinde ve Türkiye genelinde olmak üzere iki ayrı kategoride değerlendirilen yarışmacılardan, Türkiye genelinde birinciye umre ziyareti, ikinciye profesyonel fotoğraf makinesi, üçüncüye ise dizüstü bilgisayar hediye edildi. İl özelinde de birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye ise çeyrek altın ödülü verildi.

Türkiye genelinde katılan yarışmacılardan birinci Seyran Kartal, ikinci Halil Can Bebek ve üçüncü Betül Çolak olurken il bazında İstanbul'dan birinci Rabia Sultan Uygun, ikinci Büşra Ceren Tamar ve üçüncü ise Azize Karadayı dereceye girdi. İl bazında Hatay'dan birinci Rumeysa Arslan, ikinci Hümeyra Eren ve üçüncü Büşra Eren, Malatya'dan birinci Enes Kurtuluş Coşkun, ikinci Bahar Şahin ve üçüncü Ferhat Karakaş gecenin ödül alan isimleri oldu.

Ayrıca Gaziantep'ten birinci Yusuf Can Özçevik, ikinci Ruveyda Ebrar Taşçı ve üçüncü Mustafa Güçyetmez, Karaman'dan birinci Zekeriya Hızal, ikinci Merve Armutçu ve üçüncü Hayrunisa Hızal, Van'dan ise birinci Zeynep Avcıbaşı, ikinci Hayrunnisa Maral ve üçüncü Nisanur Kiraz çektikleri fotoğraf ve ayet konseptiyle jüri üyeleri tarafından ödüle layık görüldü.

Törende, yarışmaya destek veren dernek, vakıf ve kurumlara da teşekkür plaketi takdim edildi.