Bir kitap kurdunun metruk olmayan evrakı

Devrinin en önemli biyografi yazarı İbnülemin Mahmud Kemal Bey, ünlü şair Orhan Veli’nin ölümü üzerine ne yazmıştı? Efsane Milli Eğitim Bakanlarından Hasan Ali Yücel ile Nahit Sırrı Örik’in ‘Kıskanmak’ romanı üzerine mektuplaşmalarının içeriği bugünün okuruna ne söyler?..

Sahaflar sadece yıllar öncesinin değerli malzemesini meraklısına sunan, saklayan, satan kurumlar değil, aynı zamanda kuşaklar arası kültür bağını kuran önemli aracıların başında geliyor.

Bu işe hayatını adamış isimlerin başında gelen sahaf Emin Nedret İşli, 1978 ilkbaharında Beyazıt’ta Beyaz Saray Çarşısı’ndaki (Enderun Kitabevi) çıraklığından günümüze 40 yıllık bir süreçte şahit olduklarının bir bölümünü kitaplaştırdı. Kırmızıkedi Yayınları’ndan çıkan ‘Sahafname/Bir Kitap Kurdunun Metruk Olmayan Evrakından’ adlı eserde, binlerce belgenin, kitabın küçük de olsa kaydı tutuluyor.

Bir sahaf neler görmez ki: girişte bahsettiğimiz mektuplar, ünlü bir şairin el yazısı, imzalı, ithaflı kitaplar, yıkılmış bir binanın fotoğrafı, haneden bir ailenin albümleri, toplumda önemli etkileri olmuş bir kuruluşun arşivi… Belgeler, fotoğraflar, kitaplar hep sahafın elinden geçer. Hatta sahafa ulaşmayan malzeme gerçekte kaybolan, kağıt fabrikalarında hamur yapılan, sobalarda yakılan veya kömürlüklerde çürüyüp kerpiç haline gelen, yok edilen tarihtir.

Emin Nedret İşli imzalı Sahafnâme Orhan Veli, Halit Ziya, Nahid Sırrı gibi yazarların hayatına bir pencere açıyor. Unutulmuş, kaybolmuş evrak-ı metrukeleri; mektupları, kartvizitlere alınmış notları ortaya seriyor. Kitapta Nazım Hikmet, Vasfi Rıza Zobu ve çevressiyle Sami Paşazade Sezai Bey, Neyzen Tevfik, Reşat Ekrem Koçu ve daha pek çok şahsiyetin edebiyat tarihimizdeki yerine ışık tutan yazılar yer alıyor. Kitapta gündelik yaşama dair evraklar olan efemeralar önemli yer tutuyor.