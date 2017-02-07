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Bir ömür edebiyat yahut Ahmet Kabaklı

Türk Edebiyatı Vakfı’nın kurucusu Şeyhülmuharrirîn Ahmet Kabaklı vefatının 16. yılında minnetle anılıyor.

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Temellerin Duruşması, Türk Edebiyatı (5 cilt) gibi eserlerinin yanı sıra şiir incelemelerine de imza atan Kabaklı için bugün mezarı başında bir anma gerçekleştirilecek. Bugünün akşamında ise Kabaklı’nın kurucusu olduğu Türk Edebiyatı Vakfı’nda bir sohbet toplantısı yapılacak. Toplantıya Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı, Sakarya Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet Mehdi Ergüzel, İstanbul Kültür Üniversitesinden Öğretim Görevlisi İsa Kocakaplan ve Edebiyat Öğretmeni Zeki Gezer konuşmacı olarak katılacak. Girişin serbest olduğu program saat 17:00’de başlıyor. 8 Şubat 2001 tarihinde aramızdan ayrılan  Ahmet Kabaklı, bir kültür insanı olarak, gençlerin kültür ve sanatla yoğurulması ve geleceğe hazırlanması için hayat boyu verdiği çabalarla tanınıyor. 

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