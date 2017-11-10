"Bir Şehzadenin Hatıratı Vatan ve Menfada Gördüklerim ve İşittiklerim" kitabı tanıtıldı

Babası Ali Vasıb Efendinin notlarını derleyip yayına hazırlayan oğlu Osman Selahaddin Osmanoğlu, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen programda kitabı tanıtan sunum yaptı.

Osmanoğlu, kitapta babasının çocukluk yaşantısı ve sürgün yıllarında Osmanlı hanedan üyelerinin yaşadıklarının anlatıldığını belirterek, hanedanın tüm erkek çocuklarının o dönemde askerlik mesleği ile uğraştığı için yurt dışına sürgün edildikten sonra yaşamlarını devam ettirme konusunda büyük sıkıntılarla karşılaştığını söyledi.

Sürgüne gönderilen hanedan üyelerinin birçoğunun başta Fransa olmak üzere Avrupa'ya bazılarının ise Amerika ve Orta Doğu'ya gittiğini belirten Osmanoğlu, Fransa'nın en eski cumhuriyet geçmişine sahip olmasına rağmen hanedan üyelerine en büyük yardımı yapan ülke olduğunu kaydetti.

Fransa'nın o dönemde talep eden tüm şehzade ve sultanlara pasaport verdiğine de dikkati çeken Osmanoğlu, verilen pasaportta, uyruğu bölümünde Osmanlı yazılı olduğunu kendisinin de 40 yaşına kadar söz konusu pasaporta sahip olduğunu ve hanedan üyelerine Türkiye'ye dönme izni çıkınca pasaportların geri istendiğini söyledi.

Ali Vasıb Efendi

Osmanlı Hanedanı mensuplarının 1924'te yurt dışına gönderilmesinden sonra Türkiye'ye dönemeyen ve vefat eden 33. Osmanlı Padişahı Sultan 5. Murad'ın torunun oğlu Osmanlı şehzadelerinden Ali Vasıb Efendi'nin mezarı, ölümünden 24 yıl sonra Mısır'dan getirilerek Eyüp'teki Sultan Reşad Türbesi haziresine nakledilmişti.

Ailesinin en yaşlı üyesi sıfatıyla 1977-1983 yılları arasında 7 yıla yakın hanedan reisliği yapan Ali Vasıp Efendi, 1983'te Mısır'ın İskenderiye şehrine defnedilmişti. Ali Vasıb Efendi, 20 yaşında Türkiye'den ayrılmış, sürgünde geçen 50 yıldan sonra "Af Kanunu"na yetişmiş, ardından İstanbul'u ziyaret etmiş, ancak Türkiye'ye yerleşmemişti.