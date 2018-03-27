Bir zamanlar Avrupa’da Bir zamanlar Avrupa

Avrupalı ve Türk müzisyenlerden oluşan Pera Ensemble, doğu ve batı tınılarının bir araya geleceği “Baroque Meets Orient” temalı konserle, bu akşam saat 20.00’de İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak. Mehmet Cemal Yeşilçay’ın yönetimindeki Pera Ensemble, 16. yüzyılda Türk olan her şeyin moda olduğu ilham verici akım “Turquerie”yi sahneye taşıyacak. Barok ezgilerinin oryantal notalarla birleşeceği konserde, soprano Francesca Lombardi Mazzulli, kontrtenor Filippo Mineccia ve hanende / tenor İbrahim Suat Erbay solist olarak sahne alacak. Solistlere, kanunda Serkan Mesut Halili, neyde Volkan Yılmaz, kemençede ise Derya Türkan eşlik edecek. Monteverdi, Cesti, Sartorio, Scarlatti, Handel ve Vivaldi’nin eserlerinin Türk sazları eşliğinde yorumlanacağı konserde; Ali Ufkî Bey, Ebubekir Ağa gibi Türk musikisi bestekârlarının eserlerine de yer verilecek.

ALLA TURCA ETKİSİYLE 500 ESER BESTELENDİ Avrupa’da Türk modası (Alla Turca), etkisini özellikle sanat alanında gösterdi. Müzikte Mozart’ın Türk Marşı ilk akla gelen örnek olmakla birlikte, batılı bestekârlar Türk müziği motifleri içeren 500’ün üzerinde opera, arya ve oda müziği bestedi. G. Battista Sammartini’nin Memet, J. Adolph Hasse’in Solimano (Süleyman) ve W. Amadeus Mozart’ın Saraydan Kız Kaçırma operası bu eserlerden sadece birkaçı...