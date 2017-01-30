Biraz futbol biraz edebiyat

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan, ünlü edebiyatçı ve düşünce adamı Nuri Pakdil’e nezaket ve geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Sürpriz ziyaret, geçen Cuma akşamı Pakdil’in Çankaya’daki evinde gerçekleşti. Ziyarette Nuri Pakdil’in edebiyat çevresinden arkadaşları ile usta kalem Rasim Özdenören de yer aldı.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLER

Herhangi siyasi bir konunun gündeme gelmediği yemekli sohbette daha çok edebiyat ve futbol konuşuldu. Koyu Fenerbahçeli olduğu bilinen Nuri Pakdil’in ‘Aranızda Fenerbahçeli olmayan var mı’ şeklindeki esprisi misafirlerini gülümsetti. Tamamen özel ve kişisel bir ziyaret olduğu belirtilen buluşmada akşam yemeği yenildi. Yemek boyunca, hal hatır konuşmaları yapıldı. Akar ve Fidan, geçen günlerde hastaneden taburcu olan Nuri Pakdil’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

PAKDİL’DEN TEŞEKKÜR

Genelkurmay Başkanı Akar, Nuri Pakdil’i dergilerde yer alan yazıları ve kitaplarıyla öteden beri tanıdığını belirtti. Akar, Rasim Özdenören’in kitaplarıyla tanışmasının ise 1974’lere tekabül ettiğini aktardı. Nuri Pakdil de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirlerine teşekkür etti.