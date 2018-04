Bitmeyen ezgiler: İstanbul’da Eleni Karaindrou konseri

Sinema filmi, belgesel ve dizi müziklerindeki duygusal dokunuşların sahibi Yunan besteci Eleni Karaindrou dün akşam Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’ndaydı. "Film Müzikleri ve Şarkıları" konserinde Karaindrou'ya CRR İstanbul Senfoni Orkestrası eşlik etti.

Şef Ender Sakpınar yönetimindeki konserde, Theo Angelopoulos'un filmlerine yapılan müziklerin ağırlıkta olduğu yaklaşık 30 eser icra edildi. Konserde, bugüne kadar pek çok müzik ödülüne layık görülen Karaindrou’yu piyanoda dinleme olanağı bulduk. Savina Yannatou'nun vokal olarak yer aldığı konserde, akordiyonda Konstantinos Chatziordanou, piyanoda Stavros Lantsias, saksafonda Dadid Lynch ve basgitarda Yiotis Kiourtzoglou bulunuyordu.

Ne yazık ki konser programının dağıtılmamış olması nedeniyle izleyicilerin büyük bölümü konseri takip etmekte güçlük çekti; aralardaki gereksiz alkışlar müzikal akışı sekteye uğrattı. Nitekim, şef Ender Sakpınar, ara öncesinde, konser programının olmamasına dikkat çekerek izleyicileri konser esnasında alkışlamamaları konusunda uyardı. Cemal Reşit Rey gibi, çok önemli konserlere imza atmış olan ve aylık programlarını özenli baskıyla sunan bir kuruluşun neden program hazırlamadığını anlamak kolay değil.

Konserde, Eleni Karaindrou, duygusal tınılı müziğini sahnede icra ederken gözler, sahne arkasında barkovizyona kolaylıkla yansıtılabilecek söz konusu filmlerle ilgili görselleri aradı. Müzikal ifadenin görsel ve plastik unsurlara ihtiyaç duyduğu böyle bir konserde, film karelerinin perdede yer alması anlam bütünlüğü sağlanması açısından tatminkâr bir zemin oluşturmaz mıydı?

Sorular soruları kovalarken, müzik yapısının karmaşık ve programlı olmamasının orkestra şefinin yönlendirici işlevini ortadan kaldırdığını da belirtmek gerekir. Bu duruma müzisyenlerin nicelik konumu da eklendiğinde şef gereksinimi fantezi olmanın ötesinde bir anlam taşımıyordu. Şefin varlığını en iyimser yorumla, perdede yansıtılmamış karelerin yarattığı boşluğu giderme kaygısına bağlamalı.

Savina Yannatou’nun etkileyici sesine rağmen yorumunda çok kalın çizgilerle sınırlandırılmış olduğu izlenimi vermesi şüphesiz, konserin “film müzikleri ve şarkıları” konseptinin gereğiydi.

Konser sırasında sahne ışıklandırılması yapılırken film ve tiyatroya uygun bir görsel derinlik sağlanmaya çalışıldı. Ancak bu durumun, bildiğimiz klasik konser formatından çıkıp yer yer daha plastik, görsel boyuta evrildiğini de söylemeli.

Her şeye rağmen Eleni Karaindrou piyano icrasına da yansıyan sade üslubu, mütevazı görüntüsü ve davranışlarıyla sempati topladı. Angeloplos filmlerinin tutkunları ise ağır tempo müziklerle söz konusu filmlerin ne kadar uyumlu olduğunu bir kez daha saptama imkânı buldu.

Eleni Karaindrou, 1975 yılından bu yana Yunanistan’dan ve başka ülkelerden ünlü yönetmenlerle çalışarak 19 film, 42 tiyatro oyunu, 15 tv ve radyo programı için, müzikler besteledi. Sinema alanında 1983’den bu yana, ünlü yönetmen Theo Angelopoulos ile birlikte çalışan Karaindrou, “Voyage to Cythera” (Kitera’ya Yolculuk), “Landscape in the Mist” (Puslu Manzaralar), “The Suspended Step of the Stork” (Leyleğin Geciken Adımı), “Ulyses’Gaze” (Ulis’in Bakışı) ve Cannes Film Festivali’nde “Altın Palmiye Ödülü”nü alan “Eternity and a Day” gibi film müziklerine imza atmış bir isim. Karaindrou’nun önemli Avrupa orkestralarıyla birlikte vermiş olduğu konserler ve pek çok müzik ödülüne bulunuyor. Bunların arasında beş kez kazandığı “Yunanistan Film Müziği Ödülü”,” Dimitris Mitropoulos Tiyatro Müzik Ödülü” ve İtalya’daki Europa Cinema tarafından verilen “En İyi Avrupalı Besteci” dalında “Uluslararası Fellini Ödülü” de var.