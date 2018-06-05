Bize lazım olan bizde zaten var: Ruh saltanatı

Sultanahmet’teki Ramazan Sohbetleri’ne konuk olan Ayangil, klasik musikinin pirlerinden olan Dede Efendi’yi anlattı. Konuşmasına Nef’i’nin “Ehl-i dil birbirini bilmemek insâf değil” sözüyle başlayan Ayangil, ‘Birbirimizi bilmek, Anadolu’nun birikimlerini, gönül erenlerini, kültür dünyamızın abide şahsiyetlerini yeni nesillere aktarmak zorundayız’ dedi. Okumak kadar dinlemenin de önemli olduğunu dile getiren Ayangil, kültürümüzde var olan sohbet halkalarının es geçilmemesi gerektiğini kaydetti. Günümüzde bir ev hanımının, bir babanın dahi, eğitiminden sorumlu oldukları çocuklarına Dede Efendi’nin nağmelerini dinletmek, aktarmak zorunda olduğunu ifade eden Ruhi Ayangil, ‘Şayet bunu yapmazsak, kendi değerlerimizi çocuklara aktarmazsak, yapı harcı tutmayan, tuğlaları bir sallantıda dökülen harap bir kulübeye benzeriz. Bir millet olamayız, bir yığın oluruz’ şeklinde konuştu. ‘Yahya Kemal’in de, Tanpınar’ında dikkat çektiği husus buydu’ diyen Ayangil, ‘Tanpınar büyük insanlar için, “bizim ruh saltanatımız” diyor. Bunları bilemezsek bu topraklar üzerinde başıbozuk bir şekilde nefes alıp veririz. Bizim bu değerlerimizi çok iyi öğrenmemiz ve yaşatmamız ve aktarmamız lazım’ ifadelerine yer verdi.