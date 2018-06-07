Bizim Aile Açıkhava’da

İstanbul Harbiye’deki Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi bugünlerde Şehir Tiyatroları’nın ‘Yaz Oyunları’na ev sahipliği yapıyor. 2 Haziran’da, Cibali Karakolu ile başlayan Yaz Oyunları kapsamında dün de ‘Aş Işığında Şamata’ adlı oyun izleyici ile buluştu. Açıkhava’da tiyatro keyfinde sıra ‘Bizim Aile’ adlı oyunda. Sadık Şendil’in yazdığı oyun 8-9 Haziran tarihlerinde 21:15’te perde açacak. Sevgi, saygı, birlik ve beraberlik duygularıyla bezeli müzikli oyunu Aziz Sarvan yönetiyor.