Bizim Aile Açıkhava’da
İstanbul Harbiye’deki Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi bugünlerde Şehir Tiyatroları’nın ‘Yaz Oyunları’na ev sahipliği yapıyor.
İstanbul Harbiye’deki Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi bugünlerde Şehir Tiyatroları’nın ‘Yaz Oyunları’na ev sahipliği yapıyor. 2 Haziran’da, Cibali Karakolu ile başlayan Yaz Oyunları kapsamında dün de ‘Aş Işığında Şamata’ adlı oyun izleyici ile buluştu. Açıkhava’da tiyatro keyfinde sıra ‘Bizim Aile’ adlı oyunda. Sadık Şendil’in yazdığı oyun 8-9 Haziran tarihlerinde 21:15’te perde açacak. Sevgi, saygı, birlik ve beraberlik duygularıyla bezeli müzikli oyunu Aziz Sarvan yönetiyor.
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