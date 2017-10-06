Bollywood yıldızı Khan Ankara'da hayranlarıyla buluştu

Cer Modern önünde oluşturulan platformda hayranlarının yoğun ilgisine "Merhaba Ankara, sizleri seviyorum" ifadeleriyle teşekkür eden Aamir Khan, Ankara'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Khan, Türk halkına gösterdiği ilgi ve sıcak karşılamaları dolayısıyla teşekkür etti.

Yeni filmi "Secret Superstar"ın tanıtım filminin de izlendiği buluşmada, Hindistanlı oyuncu Aamir Khan hayranlarının sorularını cevapladı.

İki gündür bulunduğu Türkiye'de neler yaptığının sorulması üzerine Khan, şunları söyledi:

"Bu gezi boyunca tek amacım olabildiğince çok hayranla tanışmaktı. İki gündür hayranlarımla bir araya geliyorum. Normalde bir insanın ülkeyle ilk tanışması, o ülkeye geldiğinde olur. Benim Türkiye ile ilgili ilk izlenimim bu geldiğimde olmadı. Beş yıl önce sosyal medya üzerinden sizden aldığım sevgi ve saygı mesajlarıyla ben zaten Türkiye'yi çok güzel bir şekilde tanıdım. Buradaki ilk izlenimim ise sizlerin çok sıcak ve çok sevecen insanlar olduğunuzdur."

Yeni filmi "Secret Superstar" ile ilgili bir soru üzerine Khan, 20 Ekim'de vizyona girecek film için çok heyecanlı olduğunu, filmin Hindistan ve dünyada Türkiye ile aynı anda vizyonda olacağını bildirdi.

Aamir Khan, filmin içeriğine ilişkin bilgiler verirken, "Bu film aslında hepinizin hikayesi. Cinsiyet farkı ne olursa olsun hepinizin hayalleri var ve o yüzden bu kız-erkek hepinizin hikayesi" dedi.

Dangal'dan şarkı seslendirdi

Khan, buluşma sırasında "Dangal" filminden bir şarkıyı da seslendirdi.

Hayranlarının Anıtkabir ziyaretine ilişkin sorusu üzerine Aamir Khan, "Benim için çok önemli bir deneyim oldu. Gerçekten çok büyük bir önderin olduğu bir yer. Ondan öğrenecek çok şeyimiz var. Bu anıyı hayatımın sonuna kadar unutmayacağım." dedi.

Türkiye'de en beğendiği yemeklerin neler olduğu sorusuna Khan, "dolma, döner kebap ve menemen" başta olmak üzere genelde Türk mutfağını çok beğendiğini ifade etti.