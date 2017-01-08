Boş çerçeve alan kişi resimden ne kadar anlıyor bilemem

Ressam Erol Deneç’in 55 yıllık sanat yaşamını gözler önüne seren ve 67 eserin yer aldığı retrospektif sergisi İş Sanat Kibele Galerisi’nde açıldı. Seri açılışında konuşan ressam Deneç, 55 yıllık sanat yaşamının içsel bir yolculuk olduğunu söyledi.

Deneç, sanat yolculuğunda gördüklerini paylaşma ihtiyacı hissettiğini belirterek, “Resimler vasıtasıyla elimden geldiği kadar paylaşmaya çalıştım. Çünkü zevk paylaşmakta.” ifadesini kullandı.

Fantastik gerçekçiliğin ilk patlamasını Viyana’da yaşadığına işaret eden Deneç, “Aslında sürrealizmden ayrı değil. Sürrealizmin bir üst basamağı. Sürrealizm de modası geçmeyen bir tür. Mağara devrinden beri var.” diye konuştu.

Ressam Deneç, dünyada 10 binlerce fantastik sanatçı olduğunu, Türkiye’nin ise sanat akımlarını biraz geriden takip ettiğini dile getirdi. Sanat hayatı boyunca 150’den fazla sergi açan Deneç, sanatın akılla değil ruhla icra edilen bir aşk olduğuna dikkati çekerek, insanların iyi bir sanatçı olması için kendisini sanata adaması gerektiğini vurguladı.

BOŞ ÇERÇEVE SANAT MIDIR?

Deneç, fantastik gerçekçilik türüne “sanatın tacı” dendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: “Aslında resimlerde çok şey var fakat herkes kabı kadar alır. Fincan kadar kabı olan fincan kadar, kova kadar kabı olan kova kadar alır. Yani idraki olan daha çok şey alır. Çünkü iyi bir sanat olması için bazı şartlar gerekiyor. Teknik, hayal gücü, renk kompozisyonu, form kompozisyonu, estetik ve daha fazlası. Sanattan anlayan biri bunları resimde arıyor. Bugün boş çerçeve alan resimden ne kadar anlıyor onu ben bilemem.”

Sanatçının 67 eserinin yer aldığı “Erol Deneç Retrospektifi” 18 Şubat’a kadar ziyaret edilebilecek.