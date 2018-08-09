Bosna’nın kalbi Ceylan için atıyor
24. Uluslararası Saraybosna Film Festivali bugün başlıyor. Festivalin geleneksel ‘Saraybosna’nın Kalbi / Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ Nuri Bilge Ceylan’a verilecek. Festivale bu yıl 56 ülkeden rekor katılım var.
Bosna Hersek’te 24. Saraybosna Film Festivali (SFF) bugün başlıyor. Rekor katılımın sağlandığı festivalde bu yıl, 56 ülkeden 266 film gösterilecek, 42 filmin de dünya prömiyeri yapılacak.
Tarihi Ulusal Tiyatro’da 17 Ağustos’a kadar sürecek festivale, bu yıl Türkiye’den çok sayıda yönetmen, senarist ve yapımcı katılıyor. Ünlü senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan, festivalde heyecanla beklenen konukların başında geliyor. Festival kapsamında, “Saraybosna’nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü”nü alacak Ceylan’ın, Ahlat Ağacı, Bir Zamanlar Anadolu’da, Kış Uykusu, Mayıs Sıkıntısı, Uzak, İklimler ve Kasaba fimleri de sinemaseverlerle buluşuyor.
59 yaşındaki sanatçı Ceylan’ın fotoğraflarından oluşan “Türkiye Sinemaskop” adlı sergi de Bosna Hersek Sanat Galerisi’nde görülebilecek. Festivalde öne çıkan filmlerden biri Türk yönetmen Osman Nail Doğan’ın ilk uzun metraj filmi “Güvercin Hırsızları”. Dünya prömiyerini Saraybosna’da yapacak film, festivalin ana kategorisinde yarışıyor. Festivalde, “Belgesel” ve “Kısa Film” dalında da Türk imzası bulunuyor. Belgesel kategorisinde yönetmen Didem Pekün’ün “Araf” isimli belgeseli, Kısa Film dalında ise Gökçe Erdem’in yönetmenliğini yaptığı “Titanyum” adlı film yarışıyor.
Açılış filmi: Soğuk Savaş
Avrupa ve Balkanlar başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden gelecek çok sayıda yapımcı, yönetmen, aktör, siyasetçi, diplomat, sanatçı ve müzisyenin Ulusal Tiyatro önündeki kırmızı halı yürüyüşü ile başlayacak festivalin açılışı yönetmen Pawel Pawlikowski’nin “Soğuk Savaş (Cold War)” adlı filmi ile olacak
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