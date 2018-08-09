Bosna’nın kalbi Ceylan için atıyor

Bosna Hersek’te 24. Saraybosna Film Festivali (SFF) bugün başlıyor. Rekor katılımın sağlandığı festivalde bu yıl, 56 ülkeden 266 film gösterilecek, 42 filmin de dünya prömiyeri yapılacak.

Tarihi Ulusal Tiyatro’da 17 Ağustos’a kadar sürecek festivale, bu yıl Türkiye’den çok sayıda yönetmen, senarist ve yapımcı katılıyor. Ünlü senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan, festivalde heyecanla beklenen konukların başında geliyor. Festival kapsamında, “Saraybosna’nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü”nü alacak Ceylan’ın, Ahlat Ağacı, Bir Zamanlar Anadolu’da, Kış Uykusu, Mayıs Sıkıntısı, Uzak, İklimler ve Kasaba fimleri de sinemaseverlerle buluşuyor.

59 yaşındaki sanatçı Ceylan’ın fotoğraflarından oluşan “Türkiye Sinemaskop” adlı sergi de Bosna Hersek Sanat Galerisi’nde görülebilecek. Festivalde öne çıkan filmlerden biri Türk yönetmen Osman Nail Doğan’ın ilk uzun metraj filmi “Güvercin Hırsızları”. Dünya prömiyerini Saraybosna’da yapacak film, festivalin ana kategorisinde yarışıyor. Festivalde, “Belgesel” ve “Kısa Film” dalında da Türk imzası bulunuyor. Belgesel kategorisinde yönetmen Didem Pekün’ün “Araf” isimli belgeseli, Kısa Film dalında ise Gökçe Erdem’in yönetmenliğini yaptığı “Titanyum” adlı film yarışıyor.