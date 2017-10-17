Bosna’ya 5 milyonluk yatırım yapacak

Bosna Hersek’te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşın neden olduğu ve etkisi günümüze taşınan, ‘Geçmişteki Sır’ filminin yapımcısı Raşit Görgülü, dev bir yatırıma imza atıyor.

Milliyet'in haberine göre, yapımcı, Bosna’da satın aldığı 10 bin dönüm araziye plato kuracak. Türkiye’de çekilen yapımların maliyetinin yüksek olması nedeniyle böyle bir karar alan Görgülü, Bosna’da kurulacak platoda iki büyük stüdyo, reji odaları ve çalışan ekip için restoran, kafe, market gibi yerler yaptıracak.

Yaklaşık 5 milyon TL’yi bulacak başkent Saraybosna’daki platonun, 2018 yılının son aylarında hizmete girmesi planlanıyor.

Senede 30 yapım

Senede 30 yapıma ev sahipliği yapması planlanan platoda yapımcı, ilk olarak kendi filmini çekecek. Görgülü’nün Bosnalı eşi Amira Kudumovic Görgülü de, projelerini stüdyoda çekecek. Görgülü, Bosna’da çektiği birçok belgeselle ödüle layık görülmüştü.