Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Bosna’ya 5 milyonluk yatırım yapacak

Yapımcı Raşit Görgülü, Bosna Hersek’te satın aldığı 10 bin dönüm araziye, 5 milyon TL harcayarak plato kuracak.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bosna Hersek’te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşın neden olduğu ve etkisi günümüze taşınan, ‘Geçmişteki Sır’ filminin yapımcısı Raşit Görgülü, dev bir yatırıma imza atıyor.

Milliyet'in haberine göre, yapımcı, Bosna’da satın aldığı 10 bin dönüm araziye plato kuracak. Türkiye’de çekilen yapımların maliyetinin yüksek olması nedeniyle böyle bir karar alan Görgülü, Bosna’da kurulacak platoda iki büyük stüdyo, reji odaları ve çalışan ekip için restoran, kafe, market gibi yerler yaptıracak.

Yaklaşık 5 milyon TL’yi bulacak başkent Saraybosna’daki platonun, 2018 yılının son aylarında hizmete girmesi planlanıyor.

Senede 30 yapım

Senede 30 yapıma ev sahipliği yapması planlanan platoda yapımcı, ilk olarak kendi filmini çekecek. Görgülü’nün Bosnalı eşi Amira Kudumovic Görgülü de, projelerini stüdyoda çekecek. Görgülü, Bosna’da çektiği birçok belgeselle ödüle layık görülmüştü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Org. Akar ve komutanların Akıncı Üssü'ne getirilmesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Org. Akar ve komutanların Akıncı Üssü'ne getirilmesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Emlak Avcıları programı artık yayınlanmayacak

Emlak Avcıları programı artık yayınlanmayacak

Tabiat yaşamında şaşkınlık içinde bırakan anlar

Tabiat yaşamında şaşkınlık içinde bırakan anlar

Herkesin kıdem tazminatına zam yapıldı

Herkesin kıdem tazminatına zam yapıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA