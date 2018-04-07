Brezilya'da Türk Filmleri Festivali büyük ilgi gördü

"Selvi Boylum, Al Yazmalım" filmiyle açılışı yapılan Türk Filmleri Festivali'nde "Kelebeğin Rüyası, Bir Zamanlar Anadolu’da, Bal, Mavi Bisiklet, Pandora’nın Kutusu ve Nadide Hayat" filmleri ikişer kez Brezilyalı sinemaseverlerle buluşacak.

Ara Güler Fotoğraf Sergisi

Türk Filmleri Festivali boyunca, Cinemateca sinema salonunda Ara Güler fotoğraflarından oluşan sergi de ziyaret edilebilecek.

Fotoğraf sergisi, festivalin açılışına gelen Brezilyalıların yoğun ilgisi ve beğenisini kazandı.

Garip Ay’dan canlı ebru performansı

Türk el sanatlarının Brezilyalılara tanıtılması amacıyla Sao Paulo’daki Türk Filmleri Festivali'nin açılışında ebru sanatçısı Garip Ay canlı performans sergiledi.

Brezilyalı konuklar ebru performansı karşısında hayranlıklarını gizleyemediler.

Festival açılışında AA muhabirine konuşan Sao Paulo Kültür ve Turizm Müşaviri Ahmet Çanga, Brezilya ile Türkiye arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesi için film festivali düzenlediklerini belirterek, "Gayet güzel bir ilgi var. İki hafta boyunca Türk filmleri bu festival kapsamında gösterilecek." dedi.

Brezilyalıların Türk el sanatlarını tanıması amacıyla sinemadan sonra ebru gösterisi düzenlediklerini ifade eden Çanga, "O da çok yoğun ilgi görüyor. Brezilyalıların müthiş bir ilgisi var ebru sanatına karşı." diye konuştu.