'Bu açık bir faşizmdir'

Yönetmen Semih Kaplanoğlu, “24. Uluslararası Adana Film Festivali” ödül töreninde elini sıkmayan sunucu Meltem Cumbul’un tavrına ilişkin açıklama yaptı. “Buğday” filmiyle festivalde “FİLM YÖN En İyi Yönetmen Ödülü”nü kazanan Kaplanoğlu, AA’ya yaptığı açıklamada, düşüncelerinin ve duruşunun, filmlerinden, yazılarından ve kitaplarından herkes tarafından bilindiğini söyledi.

Bugün Las Vegas’ta yaşananların altında da benzer bir “farklı olanı düşmanlaştırma” ve nefretin yattığına işaret eden Kaplanoğlu, şunları dile getirdi: “Adana’da işlenen nefret suçunun, öncelikle bir insanın varoluşuna karşı işlenmiş bir suç olduğunu düşünüyorum. Nefret düşünceye, inanca, farklı olana yöneldiğinde bunun adı açık bir faşizmdir. Sadece kendini, kendi düşüncesini değerli gören ve putlaştıranlar toplumsal kutuplaşmaya hizmet ediyorlar. 15 Temmuz darbesini, işledikleri nefret suçlarıyla devam ettirmeye çalışanları toplumun vicdanına bırakıyorum. Filmlerimle ve düşüncelerimle özgür ve bağımsız duruşumu her platformda inatla sürdüreceğim. Bu, bu güzel ülkeye borcumdur.”

Meltem Cumbul'dan saygısızlık, ödül alan Semih Kaplanoğlu'nun elini sıkmadı pic.twitter.com/rAbhgXdC80 — 24 TV (@yirmidorttv) 2 Ekim 2017

YÖNETMENLER DE TEPKİLİ

Cumbul’a yönetmenler cephesinden de tepki sesleri yükseldi. Yönetmen Nazif Tunç, Kaplanoğlu’nun Gezi olayları sırasında ve imza sürecinde devletinin yanında yer aldığını anlatarak, şunları kaydetti: “Dışarıdan, sinema teröristlerine karşı sağduyu ve onurla mücadele eden Semih Kaplanoğlu’nun burnunu sürtmek, başını ezmek, onu aforoz etmek yeminini etmişlerdi. Bu intikam yemini ve itibarsızlaştırma andı, bu düşmanlık şiddetlenerek sürecektir.’

Sinema yazarı İhsan Kabil de Meltem Cumbul’un Kaplanoğlu’na karşı tutumunun yakışıksız kaldığını söyleyerek, “Bir sanatçıya yapılmaması gereken bir davranış sergilenmiş. Üzüntü verici. Esef duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

40 YILDIR SALDIRIYORLAR

Yönetmen ve senarist Mesut Uçakan da Meltem Cumbul’un yaptığı davranışın utanç verici olduğunu kaydetti. Yapılan hareketin mesleki açıdan hoşgörüsüzlüğün en çirkin örneklerinden biri olduğunu belirten Uçakan, “Eğer biz farklı düşünen insanlar olarak bu ülkede bir arada yaşamak istiyorsak, onun bu davranışı şüphesiz çok kötü bir örnek ve daha kötülerini tetikleme istidadında” dedi.

Uçakan, yaşanan olayın kültür sanat ortamına egemen olmanın getirdiği bir kompleksten kaynaklandığını vurgulayarak, şöyle konuştu: “Biz bu meslekte 40 küsur yıldır yaşıyoruz bu tür saldırıları. Kaplanoğlu ne yaptı? Milli değerlerine sahip çıkmaya başladı. Suçu bu. Sorun da burada işte. O zaman hemen ‘Bizden olmayanlar’ sınıfına giriyor. Aynı tavrı gösterenler bilsinler ki kültür ve sanattaki bu hegemonya sürdüğü müddetçe bu dışlanmalar sürecektir. Siz kurtuluş davası sadece siyasette mi verilir sanıyorsunuz?”