Bu hafta 10 film vizyona girecek

"Mission: Impossible – Yansımalar"

Christopher McQuarrie'nin yazıp yönettiği "Mission: Impossible" serisinin altıncı halkası olan film, yanlış giden bir görev sonucu Ethan Hunt ve ekibinin zamana karşı yarışını anlatıyor.

Aksiyon türündeki filmin başrolünü Tom Cruise üstlenirken kadroda, Rebecca Ferguson, Henry Cavill, Vanessa Kirby, Simon Pegg, Michelle Monaghan, Angela Bassett, Ving Rhames, Alec Baldwin ve Sean Harris yer alıyor.

"Sıkı Dostlar"

Bryan Cranston, Laurence Fishburne, J. Quinton Johnson, Deanna Reed-Foster, Jeff Monahan ve Oscar'a aday olan Steve Carell'ın rol aldığı "Sıkı Dostlar" adlı filmin yönetmen koltuğunda Richard Linklater oturuyor.

Filmin senaryosunu ise Linklater ile Darryl Ponicsan kaleme aldı.

Dram ve komedi türündeki filmde, kendisi gibi asker olan oğlunun ölüm haberini alan Doc'ın, 30 yıldır görmediği asker arkadaşları Sal ve Richard ile birlikte oğlunu uğurladığı süreci ele alıyor.

"Dev Avcısı"

Harry Potter'ın yapımcılarının imzasını taşıyan "Dev Avcısı" filmi gerçek hayatta yaşadıklarıyla başa çıkmak için canavarların dünyasına sığınan dev avcısı Barbara Thorson'ın hikayesini konu ediniyor.

Joe Kelly'nin aynı adlı çizgi romanından uyarlanan gerilim, fantastik ve dram türündeki filmin yönetmenliğini Oscar ödüllü Anders Walter gerçekleştirdi.

Filmin oyuncu kadrosu Zoe Saldana, Imogen Poots, Jennifer Ehle, Madison Wolfe gibi isimler yer alıyor.

"Dört Köşeli Üçgen"

Haftanın yerli filmlerinden "Dört Köşeli Üçgen" Salah Birsel'in aynı adlı romanından Görkem Yeltan tarafından beyazperdeye uyarlandı.

Mehmet Güreli'nin yönettiği ve Mustafa Dinç, Ali Altuğ, Ali Pınar, Kaan Çakır ile Alper Saldıran'ın oynadığı film, iflah olmaz bir gözlemcinin hikayesini anlatıyor.

"Kabir Azabı"

Yerli yapımı korku filmi "Kabir Azabı" başarılı bir avukat olan Ozan'ın başarıyla birlikte kibirli ve anlayışsız biri haline gelmesini ve kabir azaplarının dehşetini ele alıyor.

Filmin yönetmen koltuğunda ise "Üç Harfliler" ve "Şeytan-ı Racim" filmlerinin yönetmenliğini üstlenen Arkın Aktaç var.

Senaryosunu Murat Toktamışoğlu'nun yazdığı filminde oyuncu kadrosunda ise Hakan Özgömeç, Özlem Başkaya, Ebru Saçar Aktaç, Ufuk Aşar, Uğur Kaya gibi isimler yer alıyor.

"Yaşar Kemal Efsanesi"

Dünyada ilk gösterimini "24. Adana Altın Koza Film Festivali"nde yapan "Yaşar Kemal Efsanesi" başlıklı belgesel türündeki film, ünlü yazar Yaşar Kemal'in doğumundan ölümüne kadarki hayatını kendi ağzından ve hayatına yakın tanıklık etmiş dostlarının anlatımlarıyla beyaz perdeye aktarıyor.

Aydın Orak'ın yönettiği ve Halil Ergün ile Ece Güneş Saadetyan'ın seslendirme yaptığı belgesel filmde, Yaşar Kemal'in daha önce hiç yayınlanmamış görüntüleri, ses kayıtları ve belgeler de bulunuyor.

"Madame"

Amanda Sthers'in yönettiği "Madame" filmi Bob ile Anne'in malikanesinde hizmetçi olarak çalışan Maria'nın bir akşam yemeğiyle birlikte değişen hayatını konu ediniyor.

Senaryosunu Amanda Sthers ve Matthew Robbins'in birlikte kaleme aldığı komedi ve dram türündeki filmde, Oscar adaylığı sahibi oyuncular Toni Collette ve Harvey Keitel'a Rossy de Palma ve Michael Smiley eşlik ediyor.

"Dipdip: Bir Okyanus Macerası"

Haftanın tek animasyon türündeki "Dipdip: Bir Okyanus Macerası" adlı film, bir kaza sonucu evleri yıkılan ahtapot Dipdip ve arkadaşlarının kendilerine yeni bir ev bulmak için çıktıları yolculuğu konu ediyor.

Senaryosunu Julio Soto Gurpide, Jose Tatay ve Salva Rubio'nun kaleme aldığı yapımın yönetmenliğini Julio Soto Gurpide üstleniyor.

Filmin seslendirmelerini Justin Felbinger, Stephen Hughes, Lindsey Alena, Dwight Schultz ve Elisabeth Gray gerçekleştirdi.

"Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?" ve "Bizim Köyün Şarkısı"

5 milyonu aşkın takipçisi olan Youtuber Enes Batur'un hikayesini anlatan Kamil Çetin'in yönettiği "Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?" ve başrollerinde "Güldüy Güldüy Show Çocuk" oyuncularının yer aldığı, BKM yapımı komedi türündeki "Bizim Köyün Şarkısı" adlı film ikinci kez vizyona girecek.