Bu hafta 11 film vizyona girecek

Selman Kılıçaslan'ın yazıp yönettiği; Kemal Uçar, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Nilay Erdönmez, Ruhi Sarı ve Ataberk Ural'ın rol aldığı "Bütün Saadetler Mümkündür" izleyici ile buluşacak.

Dram türündeki film, üniversitede mühendislik okuyan bir gencin, solistlik yapan ve yalnız bir adamın bakımını üstlenen bir kadın ile tanıştıktan sonra değişen hayatını anlatıyor.

"Son Oyun"

Sinan Tabanlı ve İlhan Akgül'ün yönettiği "Son Oyun", Avrupa'nın yeraltı dünyasında karanlık geçmişi olan bir adamın, işlediği suçların kefaretini kendine has bir şekilde ödemeye çalışmasını konu alıyor.

Recep Yazıcıoğlu, İlhan Akgül, Ali Sürmeli, Deniz Oral ve Mehmet Işık'ın rol aldığı dram, aksiyon ve suç içerikli filmin müzikleri Yıldıray Gürgen imzası taşıyor.

"Horoz Bayram"

Mustafa Diyar Demirsoy'un yönettiği; Abdullah Aslan, Sahra Zeyn, Hüseyin Taş, Zülfü Hamit Altın, Şükran Çağman ve Yuşa Perez gibi isimlerin oynadığı komedi filmi "b"; herkese borçlandığı kasabadan para kazanmak için İstanbul'a gitmenin yolunu düşünen bir adamın, bu uğurda çevirdiği oyun sonrası gelişen olaylar etrafında dönüyor.

"Cici Babam"

Meltem Bozoflu'nun yönettiği "Cici Babam", babaları öldükten sonra annelerinin yeni bir eş bulmasını hazmedemeyen üç yetişkin kardeşin, kendini aileye kabul ettirmeye çalışan "cici baba"yı engellemeye çalışmasını konu ediniyor.

Televizyon programı "Güldür Güldür Show" ekibinin elinden çıkma filmde; Onur Buldu, Mahir İpek, Derya Karadaş, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Yasemin Çonka, Burak Topaloğlu, Alper Kul, İrem Sak, Uğur Bilgin ve Arif Erkin Güzelbeyoğlu rol aldı.

"Sandık"

Mücahit Pehlivan'ın yönettiği; Celal Bıyıklı, Adnan Tunalı, Çağlar Ozan Aksu, Sinem Yılmaz ve Mutlu Dereli gibi isimlerin rol aldığı "Sandık", kendi halinde bir dağ köyüne nereden geldiği belli olmayan helikopterlerin bir grup sandığı bırakmasıyla gelişen olaylar etrafında dönüyor.

"Vallahi Hortladı"

Volkan Adıyaman'ın yazıp yönettiği "Vallahi Hortladı"; 14 kişinin, ölümsüzlüğe kavuşmak adına yeniden dünyaya gelen ve kendilerine musallat olan bir adama karşı gelmeye çalışmalarını anlatıyor.

"İlişki Durumu: Açık İlişki"

Rebecca Hall ile Dan Stevens'ın başrollerde yer aldığı "İlişki Durumu: Açık İlişki", bir çiftin ilişki sınavını konu ediniyor.

Başroldeki ikiliye; Jason Sudeikis, Gina Gershon ve François Arnaud'un eşlik ettiği filmin yönetmenliğini Brian Crano üstlendi.

"Winchester Gizemli Ev"

Helen Mirren, Jason Clarke, Sarah Snook, Angus Sampson ve Laura Brent'in oynadığı filmin yönetmen koltuğunda Michael Spierig ve Peter Spierig oturuyor.

Korku, gerilim ve biyografi türündeki film; 19. yüzyılın en önemli ateşli silah üreticilerinden biri olan Winchester'ın varisi Sarah Winchester'ın yüz yıla yakın bir süredir anlatılan sıra dışı hikayesini odağına alıyor.

"Zamanda Kıvrılma"

Ava DuVernay'in yönettiği "Zamanda Kıvrılma", bilim insanı olan babasının kaybolmasının ardından onu arayışa koyulan ve bu arayışı kozmik bir maceraya dönüşen bir gencin öyküsünü beyaz perdeye taşıyor.

Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Chris Pine, Gugu Mbatha-Raw, Andre Holland, Zach Galifianakis, Michael Pena ve Storm Reid gibi isimlerin rol aldığı macera türündeki filmin senaryosu Jennifer Lee'ye ait.

"Köpek Adası"

Wes Anderson'ın animasyon filmi "Köpek Adası", Japonya'da otoriter bir yöneticinin emriyle köpeklerin çöp yığınlarından oluşan bir adaya gönderilmesi sonrası gelişen olayları konu alıyor.

"Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık"

Haftanın bir diğer animasyon filmi "Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık", Maşa isimli küçük bir kız çocuğuyla sirkten emekli ayı Mişka'nın maceralarını anlatıyor.