Bu hafta 4'ü yerli 12 film vizyona girecek

- "Kolonya Cumhuriyeti"

Murat Kepez'in yönetmenliğini yaptığı ve Çağlar Çorumlu, Büşra Pekin, Mahir İpek, Uğur Bilgin ile Ersin Korkut'un başrollerinde yer aldığı "Kolonya Cumhuriyeti" izleyici ile buluşacak.

"Dedemin Fişi" ve "Çarşı Pazar" sinema filmlerinin senaristi olarak tanınan Murat Kepez'in ilk uzun metraj sinema filmi olan yapım, il olma yolundaki küçük bir beldede başkanlık seçimlerine aday olan bir adamın, beldeye gelen başbakanı karşılama töreninin kontrolünü kaybetmesi ve sonrasında yaşanan komik olayları konu ediniyor.

- "Miraç"

Ufuk Bayraktar ile Meltem Miraloğlu'nun başrollerinde yer aldığı "Miraç"ın yönetmenliğini Enes Hakan Tokyay yaptı.

Başrol oyuncularının yanı sıra Arda Şahin, Emircan Çal ve Oğuz Oktay'ın da rol aldığı film, Yusuf ile Ali adlı iki çocuğun naif macerasını ele alıyor.

Senaryosunu Yasin Öksüz'ün kaleme aldığı yapımın müzikleri şarkıcı Rafet El Roman'a ait.

- "Zer"

Kazım Öz'ün yazıp yönettiği "Zer", babaannesinin ölüm döşeğindeyken kendisine söylediği şarkının izini Dersim'e kadar süren "Jan" adındaki bir gencin hikayesini anlatıyor.

Türkiye, Almanya ve ABD ortak yapımı olan filmin başrollerinde Nik Xhelilaj, Güler Ökten, Tomris İncer, Haleigh Ciel, Levent Özdilek ve Füsun Demirel yer alıyor.

- "Blue"

Sertan Ünver'in yönetmenliğini yaptığı belgesel film "Blue", müzisyenler Kerim Çaplı ve Yavuz Çetin'in hikayelerini beyaz perdeye taşıyor.

90'ların efsanevi Rock grubu "Blue Blues Band" ile Türk müziğinin iki tanınmış müzisyeninin hikayelerinin ele alındığı belgeselde, Blue Blues Band'in diğer üyeleri Batu Mutlugil ve Sunay Özgür, grubun serüvenini izleyici ile paylaşacak.

- "Kayıp Şehir Z"

Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller, Tom Holland ve Edward Ashley'in başrollerinde yer aldığı "Kayıp Şehir Z" adlı filmin yönetmen koltuğunda James Gray oturuyor.

David Grann'in aynı isimli kitabından sinemaya uyarlanan ve yaşanmış bir hikayeyi konu edinen film, Amazonlara seyahet eden Fawcett ailesinin yaşadıklarını anlatıyor.

- "Max Steel"

Ben Winchell, Maria Bello, Andy Garcia, Ana Villafane ve Mike Doyle'nin rol aldığı "Max Steel" adlı filmin yönetmenliğini Stewart Hendler yaptı.

Senaryosu Christopher Yost'a ait olan bilim-kurgu türündeki aksiyon filmi, sahip olduğu gücün farkına varan genç Max'in süper kahraman olma ve dünyayı koruma macerasını konu ediniyor.

- "Silence"

Martin Scorsese'nin senaryosunu Jay Cocks ile birlikte kaleme aldığı "Silence", iki Hristiyan misyonerin, kayıp mürşitlerini bulma amacıyla gittikleri Japonya'da yaşadıklarını odağına alıyor.

Scorsese'nin aynı zamanda yönettiği filmde; Liam Neeson, Andrew Garfield, Adam Driver, Ciaran Hinds, Tadanobu Asano, Ryo Kase, Shinya Tsukamoto ve Nana Komatsu gibi isimler rol aldı.

Dram türündeki film, Japon yazar Shusaku Endo'nun 1966'da yazdığı aynı adlı romandan sinemaya uyarlandı.

- "Kapan"

Jordan Peele'in yazıp yönettiği "Kapan"ın başrollerinde Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener, Bradley Whitford ve Caleb Landry Jones oynuyor.

Korku ve gerilim türündeki film, kız arkadaşının ailesiyle tanışmaya giden bir gencin, kendisini içerisinde bulduğu olaylar etrafında dönüyor.

- "Son Macera"

Michael Caine, Morgan Freeman ve Alan Arkin gibi usta oyuncuları bir araya getiren "Son Macera", emeklilik fonları kurumsal bir kazaya kurban gidince bankayı soymaya karar veren üç ihtiyara odaklanıyor.

Üç başarılı oyuncuya Matt Dillon, Joey King, Christopher Lloyd ve Maria Dizzia gibi isimlerin de eşlik ettiği komedi türündeki filmin yönetmenliğini, oyunculuktan kamera arkasına geçen Zach Braff üstlendi.

- "Beden ve Ruh"

Ildiko Enyedi'nin yönetmenliğini yaptığı Macaristan yapımı "Beden ve Ruh" adlı filmde; Geza Morcsanyi, Alexandra Borbely, Zoltan Schneider, Ervin Nagy ve Tamas Jordan gibi isimler rol aldı.

Berlin'de "Altın Ayı" dahil olmak üzere dört ödül birden alan "Beden ve Ruh", birbirini hiç tanımayan Endre ve Maria adındaki iki gencin rüyalarının da işin içinde olduğu sıra dışı aşklarını konu ediniyor.

- "Maşa ile Koca Ayı"

Oleg Kuzovkov'un yönetmenliğini yaptığı animasyon filmi "Maşa ile Koca Ayı", "Maşa" adında küçük bir Rus kızı ile sirkten emekli "Mişka" adındaki bir ayı arasında geçen maceraları konu ediniyor.

- "Moana"

İkinci kez vizyona girecek olan animasyon macera filmi "Moana", kendini usta bir kaşif olarak kanıtlamak ve atalarının yarım kalan arayışını tamamlamak için cüretkar bir göreve yelken açan cesur bir gencin hikayesini anlatıyor.