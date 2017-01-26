Bu hafta aksiyon, dram ve animasyon türünde 4 film vizyona girecek

- "Ýçeride"

Farren Blackburn'un yönettiði ve baþrolünde Naomi Watts, Jacob Tremblay, Oliver Platt ile Charlie Heaton'un oynadýðý "Ýçeride" izleyici ile buluþacak.

Senaryosu Christina Hodson'a ait olan dram türündeki film özetle þöyle:

"Klinik psikolog Mary Portman (Naomi Watts), bir trafik kazasýnda eþini kaybetmiþtir. Oðlu Steven (Charlie Heaton) ise artýk hiçbir þeye tepki vermemektedir. Kadýn yaþadýðý þoku atlatmaya çalýþýrken bir yandan da oðluna bakmaya çalýþmaktadýr. Acýsýný unutabilmek için kendini baþka çocuklara adayan Portman, bir gün kliniðine gelen küçük Tom (Jacob Tremblay) ile yakýn bir bað kurar hatta annesiz kalmýþ çocuðu evine kabul eder. Ancak fýrtýnalý bir gece sýrasýnda Tom ortadan kaybolur. Tom'un o soðukta hayatta kalma ihtimalinin olmadýðý söylenmektedir. Bu olay, Mary ve Steven için korku dolu günlerin baþlangýcý anlamýna gelecektir."

- "Satýcý"

Oscar ödüllü Ýranlý yönetmen Ashgar Farhadi'nin yönetmenliðini ve senaristliðini üstlendiði filmin baþrollerinde Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak Karimi ile Mina Sadati oynuyor.

"69. Cannes Film Festivali"nde "En Ýyi Senaryo" ve "En Ýyi Erkek Oyuncu" ödüllerini kazanan film, tiyatroda sergileyecekleri yeni oyunlarýnýn arefesinde yeni bir eve taþýnmak zorunda kalan genç çiftin, taþýnma sonrasýnda yaþadýklarý trajik bir olaya yaklaþýmlarýný odaðýna alýyor.

- "Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüþü"

Vin Diesel, Nina Dobrev, Samuel L. Jackson ile Ice Cube'un oynadýðý filmin yönetmen koltuðunda D. J. Caruso oturuyor.

Vin Diesel'in Yeni Nesil Ajan serisine geri dönüþ yaptýðý film, 'Xander Cage"in sürgünden dönüþünü, ölümcül alfa savaþçýsý "Xiang" ve ekibiyle Pandora’nýn Kutusu olarak bilinen tehlikeli bir silahý ele geçirme yarýþýndaki çarpýþmalarýný konu alýyor.

Serinin üçüncü halkasýnda yepyeni bir ekip oluþturan "Xander", kendisini ölümcül bir komplo aðýnýn içine düþmüþ bulur. Üstelik bu komplo dünya hükümetlerinin en üst düzey bir tuzaðý olarak karþýsýna çýkar.

- "Cesur Kahraman: Ejderha Büyüsü"

Viktor Andrenko ile Manuk Depoyan'ýn yönettiði filmin Türkçe seslendirmelerini Fatih Özkul, Ali Hekimoðlu, Iþýl Kýlýç ile Mazlum Kiper yaptý.

Hem yetiþkinlere hem de küçük sinemaseverlere hitap etmeyi hedefleyen animasyon film, maceraperest bir çocuk olan ve kahraman bir ejderha avcýsý olmanýn hayalini kuran Nicky'nin maceralarýný konu alýyor.