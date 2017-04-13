Bu hafta ikisi yerli 5 film vizyona girecek

- "Yaşamak Güzel Şey"

"Mandıra Filozofu" filmleri ile dikkati çeken Müfit Can Saçıntı'nın yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı "Yaşamak Güzel Şey" filmi seyirciyle buluşacak.

Tahir Çonka'nın yapımcılığında beyaz perdeye taşınan filmde Saçıntı'nın yanı sıra Yasemin Çonka, Zihni Göktay, Ayşegül Atik, Günay Karacaoğlu, Merve Hazer, Renan Bilek, Reha Özcan, Onur Dilber, Bahar Süer ve Seyithan Özdemir gibi isimler rol aldı.

Komedi ve dram türündeki film, hayat şartlarına boyun eğen pısırık bir adamın, başına gelen talihsiz bir olayla hayatın güzelliklerini keşfetmesini konu alıyor.

- "Mezeci Çırağı"

Battal Karslıoğlu'nun yazıp yönettiği "Mezeci Çırağı" isimli filmin başrollerinde Yusuf Atala, İsmail Arda İrman, Murat Ercanlı ve Ali Tuna İrman oynuyor.

Filmin 1970'li yıllarda Bursa Pirinç Han'da geçen hikayesinde Mezeci İsmail Hakkı ve oğlu Özkan'ın etrafında dönen hikayeler işleniyor.

Türkiye'deki önemli tekstil şirketlerinden Minteks'in kurucusu ve sahibi Özkan İrman'ın kendi çocukluk ve ilk çalışma yıllarını anlattığı kitabından uyarlanan filmde İrman'ın iki oğlu, Arda ve Tuna da rol alıyor.

- "Otopsi"

Andre Ovredal'ın yönetmenliğini üstlendiği "Otopsi" filmi, kimliği tespit edilemeyen bir cesedin otopsisini gerçekleştiren iki adli tıp çalışanının başından geçenleri anlatıyor.

Senaryosu Richard Naing ve Ian B. Goldberg'a ait olan İngiliz yapımı filmin başrollerinde Emile Hirsch, Brian Cox, Ophelia Lovibond, Michael McElhatton ve Olwen Catherine Kelly gibi isimler rol aldı.

- "Dehşet Odası"

Anton Yelchin, Alia Shawkat, Callum Turner, Imogen Poots ve Patrick Stewart'ın başrollerinde yer aldığı "Dehşet Odası" filminin yönetmenliğini Jeremy Saulnier üstlendi.

Senaryosu da Saulnier'a ait olan korku ve gerilim türündeki film, Neonazilerin işlettiği bir barda şarkı söylemeye giden ve burada bir cinayete tanık olan "Punk Rock" adlı müzik grubunun, saldırgan gruptan kaçmak için kendilerini bir odaya kilitlemeleri sonrasında başlarına gelen olayları konu ediniyor.

- "Kartal Avcısı Kız"

Otto Bell'in yönettiği belgesel "Kartal Avcısı Kız", Moğolistan'ın Bayon-Ölgii bölgesinde yaşayan 13 yaşındaki bir kız çocuğunun, halkının nesillerdir sürdürdüğü kartal terbiyeciliği işinde usta olabilmek için verdiği mücadele anlatılıyor.