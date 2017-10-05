Bu hafta üçü yerli 7 film vizyona girecek

Nihat Durak'ın yazıp yönettiği; Çetin Tekindor, Melisa Şenolsun, Berker Güven, Erkan Kolçak Köstendil, Cezmi Baskın, Seray Gözler, Ali İhsan Varol ve Ebru Şahin'in rol aldığı "Babam" izleyici ile buluşacak.

Bir babanın hikayesini konu alan dram türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Yusuf, karısının vefatıyla sarsılmış bir adamdır, geride kalan tek akrabası da zihinsel engelli oğlu Arif'tir. Bir yandan sahibi olduğu sardalya konservesi fabrikasını ayakta tutmak, diğer yandan hiçbir zaman tam olarak kabullenemediği oğluyla ilgilenmek, Yusuf için oldukça zorlayıcı olur. Bu esnada öğretmen olarak atanamadığı için fabrikasında işe yeni başlayan Feride her şeyin değişmesini sağlar. Feride'nin Arif'le yakından ilgilenmesi genç adamı olumlu etkiledikçe, çaresiz babanın da çevresine ve kendisine bakışı değişir."

"Kervan 1915"

Yönetmenliğini İsmail Güneş'in üstlendiği "Kervan 1915" filminin başrollerinde Murat Han, Ayşe Akın, İbrahim Kendirci, İpek Tuzcuoğlu, Fatih Ayhan, Ali Kemal Yılmaz ve Meriç Başaran yer alıyor.

Senaryosu da Güneş'e ait olan filmde, 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı topraklarına giren Ruslara destek verme ihtimali üzerine tehcir edilen Anadolu'daki Ermenilerin yolda geçen hikayesini anlatıyor.

"Dört Köşe"

Şinasi Yurtsever, Murat Akkoyunlu, Burak Satıbol, Ulaş Torun, Ayça Erturan, Ayhan Taş, Ayşe Kökçü ve Eylül Su Sapan'ın rol aldığı "Dört Köşe", yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Ömer Faruk Yardımcı'nın yönettiği film, dört arkadaşın giriştiği bir soygun planı etrafında dönüyor.

"Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı"

Denis Villeneuve'nin yönetmenliğini yaptığı bilim-kurgu filmi "Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı" Ridley Scott'ın 1982 yapımı bilim-kurgu klasiğinin izini sürüyor.

Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto, Ana de Armas, Robin Wright, Dave Bautista, Mackenzie Davis, Barkhad Abdi ve Lennie James'in rol aldığı film; Los Angeles Polis Departmanı'nda görev yapan bir memurun arayış hikayesini anlatıyor.

"Çavdar Tarlasındaki Asi"

Nicholas Hoult, Zoey Deutch, Kevin Spacey, Sarah Paulson, Lucy Boynton, Victor Garber ve Hope Davis gibi başarılı isimlerin rol aldığı "Çavdar Tarlasındaki Asi"nin yönetmen koltuğunda Danny Strong oturuyor.

Biyografi türündeki ABD yapımı film, Amerikan edebiyatının kurallarını yıkıp, yeniden tanımlayan J.D. Salinger'ın hayatını odağına alıyor.

"Korku Kayıtları"

Xavier Gens'in yönettiği "Korku Kayıtları", bir gazetecinin şeytan çıkarma sırasında birini öldürdüğü gerekçesiyle suçlanan bir rahibin hikayesini araştırmasını konu ediniyor.

Sophie Cookson, Corneliu Ulici, Brittany Ashworth ve Matthew Zajac'ın başrollerinde yer aldığı filmin senaryosu Carey Hayes ve Chad Hayes ikilisine ait.

"My Little Pony Filmi"

Jayson Thiessen'ın yönettiği haftanın animasyonu "My Little Pony Filmi"nin orijinal seslendirmelerini Emily Blunt, Zoe Saldana, Liev Schreiber, Kristin Chenoweth ve Michael Pena yaptı.

Film, Equestria'da barış ve mutluluk içinde yaşayan midillilerin yaşamının, ülkelerini ele geçirmek isteyen "Tempest"ın gelişiyle alt üst olması sonrasında girişilen maceraya odaklanıyor.