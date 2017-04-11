Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Bu oyunda Anadolu’nun "Sızı"sı var

İBB Şehir Tiyatroları, Nisan ayının ikinci haftasında 1’i yeni,7 oyunla seyirci karşısına çıkıyor. Yeni oyun Sızı, ilk olarak Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde perde açıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Salih Efiloğlu’nun yazıp Kubilay Penbeklioğlu’nun yönettiği Sızı, seyirciyi 1913 yılının Anadolu’suna götürüyor. Buna göre; Anadolu Coğrafyası dış güçlerin yaratmaya çalıştığı bir kaosun eşiğindedir. Yıllarca yan yana yaşamış, birbirini kardeş bilmiş halk kışkırtılmaktadır. Bir gurup Ermeni Ailesi bunun bir parçası olmamak için önce İstanbul’a, sonra Paris’e gitmek zorunda kalır. Yıl 1941, dünya siyaseti daha da büyük bir çıkmaza sürükler onları. 
 
Sızı 12-15 Nisan tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde. Bu hafta seyirciyle buluşacak diğer oyunlar arasında Yangın Yerinde Orkideler, Hisse-i Şayia, Ben Çağırmadım, Geç Kalanlar, Saadet Hanım ve Komik-i Şehir Naşit Bey yer alıyor. 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diyarbakır'da şiddetli patlama!

Diyarbakır'da şiddetli patlama!

iPhone kullanıcıları çok üzülecek

iPhone kullanıcıları çok üzülecek

Kaza geçirince bu işe başladı...

Kaza geçirince bu işe başladı...

Erdoğan'ın mozaik portresine son taş Emine Erdoğan'dan

Erdoğan'ın mozaik portresine son taş Emine Erdoğan'dan

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA