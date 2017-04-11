Salih Efiloğlu’nun yazıp Kubilay Penbeklioğlu’nun yönettiği Sızı, seyirciyi 1913 yılının Anadolu’suna götürüyor. Buna göre; Anadolu Coğrafyası dış güçlerin yaratmaya çalıştığı bir kaosun eşiğindedir. Yıllarca yan yana yaşamış, birbirini kardeş bilmiş halk kışkırtılmaktadır. Bir gurup Ermeni Ailesi bunun bir parçası olmamak için önce İstanbul’a, sonra Paris’e gitmek zorunda kalır. Yıl 1941, dünya siyaseti daha da büyük bir çıkmaza sürükler onları.

Sızı 12-15 Nisan tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde. Bu hafta seyirciyle buluşacak diğer oyunlar arasında Yangın Yerinde Orkideler, Hisse-i Şayia, Ben Çağırmadım, Geç Kalanlar, Saadet Hanım ve Komik-i Şehir Naşit Bey yer alıyor.