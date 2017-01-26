Bu ülkenin ruh hamuru bizimle yoğruldu

MTTB’nin Cağaloğlu’ndaki merkezinde gerçekleşen panelin moderatörlüğünü Yerelden Evrensele Sanat Platformu Başkanı İsmail Yeşilbağ üstlendi.

Etkinlikte konuşan yazar ve yönetmen Üstün İnanç, Türkiye’nin uzun zamandır kimlik mücadelesi verdiğini söyledi. ‘Batılılaşsak daha iyi olur diyenlere bakmayın’ diyen İnanç, ‘Böyleleri kendi kendini tasfiye eder. Çünkü hakim olan, başa konulan milli değerlerdir. Milli değerler tükenmez. Tükenmesi mümkün değildir. Biçim değişse de öz tükenmez’ ifadelerini kullandı. MTTB’nin hayatındaki önemine de değinen usta isim, “Bütün çalışmalarımın teknesi burası olmuştur. Sultan Abdülhamid oyununu burada sahneye koydum, provalarını yaptım.” diye konuştu.

MTTB VERİMLİ BİR MEKTEPTİ

Goncagül Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Goncagül de MTTB sahnesinde milli ve manevi değerlere bağlı çok sayıda eserin sahnelendiğinin altını çizerek, “Bir mektepti burası.” değerlendirmesinde bulundu.

Gazeteci Bünyamin Yılmaz da kültür sanatın çok zor ve meşakkatli olduğunu dile getirerek, “Yani sanat boyutu öyle hemen tüm insanları ikna ederek yapabileceğiniz bir şey değil. Bir ruhsal arınma ve kendi iç mücadelenizi vermeniz gerekiyor. Dışarıya da bir şey söylemeniz gerekiyor. Biz Türkiye’de, şunu gösterdik; Bu ülkenin ruh hamuru bizimle yoğrulmuştur. Bunu anladık ve anlattık.” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’nin dünya için önemini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu: “Biz içeride nefesimizi tüketmekten ziyade, artık içerideki haritamızı dünyayla bütünleştirmemiz gerekiyor. Dünyaya söz söyleyebilecek olanlar bizleriz.’’

Panelde ayrıca, Tekamül Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Yasin Çetin ile 1001 Sanat ve Oyuncu Tayfası Genel Sanat Yönetmeni Kerem Yılmaz da konuşmacı olarak yer aldı.