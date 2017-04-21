Bülent Kayabaş son yolculuğuna uğurlanıyor

Tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybeden sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Bülent Kayabaş için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Törende konuşan Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, usta oyuncunun herkesin hayatında derin izler bıraktığını söyleyerek, "Aslında bugün bu salonun dolu olmasını çok isterdim. Bülent Kayabaş hayatı boyunca dik durdu. Dik yaşadı. Dik olarak hayata veda etti." dedi.

Sanatçının oğlu Ümit Kayabaş da babasıyla yaşadığı çeşitli anıları paylaşarak, şunları kaydetti: "Bülent Kayabaş'ın bu salondaki herkes için farklı bir anlam taşıdığını biliyorum. Birçok hikaye duydum. 'Babanla, ben yıllar önce...' diye başlayan keyifli hikayeler... Benim için hikaye, benim son 30 yılımda geçen süredir. Bence de en gurur duyduğum, onun oğlu olma kısmı oldu. Bu 30 yılda bir babanın evladına yapabileceği her şey vardı. O gür ve korkutucu olan sesini, bana hiçbir zaman yükseltmedi."

Oyuncu Selçuk Yöntem, insanın sevdiği kişinin arkasından konuşmasının zor olduğunu belirterek, duygularını şöyle dile getirdi: "Bülent çok önemli bir aktördü. Türk toplumunun çok sevilen bir insanıydı. Önemli bir karakterdi. Toplumun aranılan insanıydı. Türk sanat camiasında büyük bir hoşluk oldu. Benim can dostumdu. Birçok oyunda beraber oynadık. Bir filmde de beraberdik. Çok güzel bir dostluğumuz vardı. Bu konuşmalar ne için yapılıyor bilmiyorum ama benim çok sevdiğim bir dostumdu. Nur içinde yatsın. Başka da söyleyecek bir şey bulamıyorum."

"Ben onu sevmeye devam edeceğim"

Sanatçının eski eşi Nur Sürer, Kayabaş'ın çok iyi biri olduğunu ifade ederek, "Çok iyi bir aktördü. Harika bir babaydı. Biz Bülent ile 40 yıl birbirimizi sevdik. Ben onu sevmeye devam edeceğim. Dünyanın en güzel çocuğuna sahibiz. Hiç unutmayacağız Bülent'i." dedi.

Bülent Kayabaş'ın eşi Selma Kayabaş, tören boyunca gözyaşlarını tutamadı. Tiyatro ve sinemanın ünlü isimlerinin katıldığı törenin ardından Bülent Kayabaş'ın cenazesi alkışlar eşliğinde Teşvikiye Camisi'ne götürüldü.

Kayabaş, cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda defnedilecek.