Bursa'da 'Maestro' isimli oyun sahnelendi
Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali kapsamında, Sırbistan Sombor Ulusal Tiyatrosu 'Maestro' isimli oyunu sahneledi.
- AA
Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nda sahnelenen Milivoje Madenovic'in kaleme aldığı oyunu, Milan Neskovic yönetti.
Oyun, ressam Milan Konjovic'in hayatından ve eserlerinden esinlenerek 20'nci yüzyıla uzanan birtakım tarihi olayları yansıtıyor.
Oyunda, Srdan Aleksic, Sasa Torlakovic, Marko Markovic ve Vanja Nenadic gibi oyuncular performans sergiledi.
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