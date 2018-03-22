Bursa'da sanat

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Devlet Tiyatrolarınca bu yıl 5'incisi düzenlenen festival kapsamında, Arnavutluk'tan gelen Migjeni Tiyatrosu "Tartuffe" oyununu bugün ve yarın saat 20.00'de Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde izleyiciyle buluşturacak.

Bursa Gölge Tiyatrosu "Sihirli Ağaç" çocuk oyununu 24 Mart Cumartesi 11.00 ve 14.00'te, Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda minik izleyicilerin beğenisine sunacak.

Romanya'dan gelen İoan Slavici Klasik Tiyatrosu da "Bizim Şehir" oyununu 24-25 Mart'ta saat 20.00'de sahneleyecek. Yabancı dildeki oyunların Türkçe çevirilerinin, sahnenin üstünde ve iki yanında bulunan ekranlara yansıtılacağı festival, 25 Mart'taki İoan Slavici Klasik Tiyatrosu'nun "Bizim Şehir" oyunuyla sona erecek.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu



Bursa Şehir Tiyatrosu da "Gulyabani" oyununu izleyiciyle buluşturacak. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın yazdığı, Lale Oraloğlu'nun uyarladığı, Volkan Özgömeç'in yönettiği "Gulyabani"nin dekor tasarımını Tayfun Çebi yapıyor. Altuğ Görgü, Didem Hun Liman ve Uğur Serener'in de aralarında bulunduğu 8 kişinin rol aldığı oyunda, geçim zorluğu çeken ve aile dostlarının yardımıyla adı "peri yuvası"na çıkan köşkte hizmetçilik yapmaya götürülen kadının başından geçenler konu ediliyor.



Oyun, Tayyare Kültür Merkezi'nde bugün ve yarın saat 20.00'de, 24 Mart Cumartesi günü de saat 14.00'te sahnelenecek.