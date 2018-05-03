Bursa'da sanat

Bülent Usta'nın yazdığı "Antrikot" adlı oyunu Nesimi Kaygusuz yönetiyor. Oyunun dekor ve kostüm tasarımını Özlem Karabay, ışık tasarımını Yüksel Aymaz, koreografisini Nazlı Uğurtaş ve müziklerini Efe Ünal üstlendi.

Demet Oran, Sinan Demir, Cem Arabacıoğlu, Işıl Öztürk Sehlikoğlu, Emre Nurettin Örük, Çağrı Dulun ve Sedat Parlakgün'ün rol aldığı oyunda, aldığı akademik eğitimin ardından güç ve kariyer hedefine giden yolda, tüm değer yargılarını hiçe sayarak ilerleyen Baran'ın çevresi tarafından beğenilen ve değer verilen biri olmayı başarması anlatılıyor. Kapitalist sistemin, insanları içine soktuğu durumu ele alan eser, ahlak, sevgi, dostluk, başarı ve mutluluk gibi kavramları yeniden sorgulatıyor.

Oyun, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde (AVP) bugün ve 8-9 Mayıs'ta saat 20.00'de sahneye konulacak.

Sara'yı Evlendirmek

Sam Bobrick'in yazdığı, Eylül Aktürk'ün Türkçeye çevirdiği ve BDT tarafından sahneye uyarlanan "Sara'yı Evlendirmek" eserini Murat Sarı yönetiyor. Eserin ışık tasarımı Ali Karaman, dekoru Murat Gülmez, kostümleri Funda Çebi, müzikleri de Cem İdiz'e ait.

Demet Oran, Kemal Okur, Arzu Tan Bayraktutan, Nazlı Ceren Argon ve Nurettin Örük'ün rol aldığı oyunda, hayatını kariyerine adamış başarılı avukat Sara'nın, kuzeni Martha tarafından sıra dışı ve biraz da çılgınca yöntemlerle evlendirilme çabası anlatılıyor. Oyunda, aşk ve evlilik kavramları da samimi dille irdeleniyor.

Oyun, AVP Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de, 5 Mayıs Cumartesi günü de 15.00 ve 20.00 saatlerinde sahnelenecek.

Halktan Biri

Sam Bobrick'in yazdığı, Ekin Tunçay Turan'ın Türkçeye çevirdiği ve Bora Özkula'nın yönettiği "Halktan Biri"nin dekorunu Ethem İzzet Özbora, giysilerini Gözde Yavuz, ışık tasarımını Rahmi Özan hazırlıyor.

Oyunda, işini kaybetmiş Amerikalı Travis Pine'nin geleceğinden duyduğu endişe nedeniyle başkana durmadan eleştiri dozu yüksek mektuplar yazması, başkanın bunları okuyup etkilenmesi sonucunda da Pine'nin mektup yazmasını durdurmak için ajan göndermesiyle gelişen trajikomik olaylar anlatılıyor.

Taner Turan, Acan Ağır Aksoy ve Cem Şener'in rol aldığı oyun, Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda bugün, yarın ve 5 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de izleyiciyle buluşacak.