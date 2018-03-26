Büyük Türkiye’nin ‘Güzel’ abisi

Hasan Celal Güzel genel olarak siyasi kimliğiyle bilinir. Fakat O’nun az bilinen en önemli özelliği Türk Düşünce Dünyasına hem ilmi çalışmalar hem de yayıncılık alanında sunduğu katkılardır. Mülkiye kökenli siyasetçilerimizin ekserisi devlet adamlığı kimliğini kazandıktan sonra ilim ve düşünce sahasında çalışmaya fazla vakit bulamazlar. Çoğu, tek bir yazılı eser dahi bırakamadan göçer bu dünyadan. Lakin Hasan Celal Güzel pek çok bakımdan bu engeli aşmış ender siyaset/devlet adamlarından biridir. Belki bir ikinci örnek olarak Mehmed Fuad Köprülü’yü gösterebiliriz. Köprülü ilim ve düşünce dünyasındaki ilklerin adamıydıysa Güzel de yayıncılık ve Modern Türkiye tarihinin yorumlanması bakımından pek çok ilke imza atan bir isimdir. 302 milyonluk Türk Dünyasının her yönüyle ele alındığı 2 cilt ve 3000 sayfadan oluşan ‘Türk Dünyası Özel Sayısı’; Türk Mûsıkîsi konusunda bugüne kadar yayınlanmış en muhtevalı temel eser olan 1600 sayfadan oluşan ‘Türk Musîkîsi Özel Sayısı’ bunun en dikkat çeken örneklerindendir.

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Özal’ın vefatının ardından daha çok ilmi çalışmalara ve stratejik düşüncenin sistemleştirilmesi üzerine yoğunlaşan Hasan Celal Güzel 1994 Yılı sonunda ‘Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi’ni kurdu ve “Yeni Türkiye” isimli 2 aylık akademik dergiyi yayınlamaya başladı. Kurduğu araştırma merkezi kendisinden sonra gelecek benzerlerinin de yolunu açması bakımından önemlidir.

98 CİLİTLİK DEV ESER

Yeni Türkiye Dergisi kısa zamanda bir okul haline geldi. 2017 yılı sonuna kadar 8.100 akademik makaleden oluşan 98 ciltlik ve 81.000 sayfalık dev bir külliyat ortaya çıkarıldı. Hasan Celâl Güzel vefatına kadar ‘Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi Başkanı’ olarak çalışmakta ve akademik faaliyetlerde bulunmaktaydı. ‘Türkiye’nin İktisadi Büyüme Modelleri’ isimli çalışmasıyla doktora ünvanını alan Güzel neredeyse tüm ömrü boyunca Türkiye ve Türk Dünyası eksenli çalışmalarına ara vermeden devam etti. Yılmak bilmeyen bir enerji, çalışkanlık, gayret, azim ve sabır ile yüzlerce makaleye imza attı.

CUNTAYA GEÇİT YOK

Özellikle 28 Şubat sürecinde gazetelerde yazdığı yazılar, verdiği söyleşiler, televizyonlarda yaptığı yakın tarih temelli konuşmalar cuntacı kesimlerin yoğun tepkisini çekti. Tüm baskılara rağmen fikirlerini her yoldan açıklamaya ve doğru bildiğini söylemeye devam etti. Türkiye’nin toplumsal ve ekonomik gelişiminin Milleti kalıplara sokmaya çalışan zihniyeti eninde sonunda yıkacağını, suyun önüne set çekmenin imkânsızlığını her defasında vurgulamaktan çekinmedi. Prof. Dr. Şerif Mardin’in Türk Siyasetinde dinin etkisini yeterince dikkate almadığı şeklindeki CHP’ye dair tespitlerini çok öncesinden yalın bir dille açıklayan isimlerin başında Hasan Celal Güzel gelir.