Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçtiler

"2018 Troya Yılı" etkinlikleri kapsamında İngiltere'nin The Telegraph gazetesi yazarlarından Alex Preston, Outdoor Swimming Dergisi yazarları Adrian Snodgrass ve Simon Mourie, Çanakkale Valiliği koordinasyonunda gerçekleşen yüzme programına katıldı.

Özel bir turizm şirketinin organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte Çanakkale Boğazı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan izinle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Sabah saatlerinde Eceabat sahilinden denize giren Alex Preston, Adrian Snodgrass ve aynı zamanda SwimTrek firmasının sahibi olan Simon Mourie, Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçti.

Yaklaşık 1 saat 20 dakikada Çanakkale önlerine gelen Preston, Snodgrass ve Mourie, Çanakkale Yat Limanı önündeki iskeleden karaya çıktı.

Etkinlik Koordinatörü Ahmet Çelik, gazetecilere, "2018 Troya Yılı" etkinliklerinin en önemlilerinden birinin hayata geçirildiğini söyledi.

Bu sayede Çanakkale'nin tanıtımına büyük katkı sağlanacağını belirten Çelik, "Bu gördüğünüz ekibin Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçmesi, dünya çapında çok önemli bir haberin yapılacak olmasına vesiledir. Her sene 30 Ağustos'ta gelecek olan yabancı yüzücülerin daha fazla bölgeye gelmesiyle ilgili çok önemli bir etkinlik. Hepimiz için bölge çok önemli, 2018 Troya Yılı'nda özellikle böyle bir etkinlik yapmak, bölgenin turizm anlamında daha ileriye gitmesini ve tüm dünya çapında bir haber olmasına sebep olacaktır." dedi.

The Telegraph gazetesi yazarlarından Alex Preston ise Çanakkale'de bulunmaktan ve tüm dünyanın tanıdığı Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Burada bulunmalarının bir diğer sebebinin ise 2018'in Troya Yılı olarak ilan edilmesi olduğuna işaret eden Preston, şöyle konuştu:

"Troya Yılı'nı burada kutluyor olmak ve dün de Troya Ören Yeri'ni gezmek bizim için kıymetli ve önemliydi. Çanakkale'ye geldiğiniz zaman en önemli hissettiğini şey tarih. Dün de Troya Ören Yeri'ni gezerken bu tarihi hissettik. Çevremde tanıdığım kim varsa hepsinin buraya gelip mutlaka bu tarihi yaşamalarını istiyorum. Bu bizim için çok önemli bir an."