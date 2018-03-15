Çanakkale için oratoryo

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Zaferi’ni kutlamak ve bu uğurda hayatını kaybeden binlerce şehidimizin aziz hatırasını yâd etmek için önemli bir etkinlik gerçekleştiriyor.

Mehmet Âkif Ersoy’a ait Çanakkale Şehitleri şiirinden ilham alınarak bestelenen “Çanakkale Kahramanları Destansı Oratoryo” su 18 Mart Pazar akşamı saat 20:00’de icra edilecek. Çetin Işıközlü tarafından bestelenen ve Çanakkale Şehitlerine ithaf edilen eser, yine Çetin Işıközlü şefliğinde CRR Senfoni Orkestrası ve Korosu tarafından yorumlanacak.

Beş bölümden oluşan eserin bestecisi Çetin Işıközlü, ‘Çanakkale Savaşları’nda vatanı düşmana çiğnetmeyen eşsiz kahramanlarımıza minnet ve şükran borçluyuz’ dedi.