Evlerine dönemeyerek bir milletin sinesinde ebedi istirahatgâhına çekilen, künyelerin birer kara haber olarak ocaklara ulaştığı bu topraklarda, destan yazmış Çanakkale kahramanlarımızın aziz anısı için İstanbul’daki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda bu akşam özel bir konser var.

ŞEHİT VE GAZİLER İÇİN

Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde gazi ve şehitlerimizin anılacağı konser “Çanakkale’nin Söylenmemiş Türküleri” adını taşıyor.

Saat 20.00’de gerçekleşecek konserde Aysun Gültekin, Gülay, Necdet Kaya, Serkan Çağrı ve Ümit Tokcan CRR seyircisinin karşısında olacak.

Öte yandan, aynı salonda 14 Mart Çarşamba günü Türk müziğinin yaşayan büyük bestekârı ve yorumcusu Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça’ya Vefa Konseri’nde, Hakan Talu’nun şefliğinde Cemal Reşit Rey Türk Müziği Topluluğu sahnede olacak.