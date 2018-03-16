Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Carmen'in 20'nci temsiline yoğun ilgi

Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen “Carmen” operasının 20'nci temsili sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

2015-2016 Sanat Sezonunda prömiyeri gerçekleştirilen ve üç sezondur sahnelenen G. Bizet’in dünyaca ünlü “Carmen” operasının 20'nci temsili sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe katılım yoğun oldu. Eserde “Carmen” rolünü canlandıran Sezin Kirişçi, “Don Jose” rolünü canlandıran  Ari Edirne, “Escamillo” rolünü canlandıran  Serhat Konukman ve “Micaela” rolünü canlandıran Sevinç Bilgin performansları ile göz doldurdu.

Gecede sahne alan solist sanatçılar, şef Alexandru Samuil yönetimindeki Antalya DOB orkestrası, koro şefi Mahir Seyrek tarafından hazırlanan Antalya DOB korosu, çocuk korosu şefi Esra Serbest tarafından hazırlanan Antalya DOB çocuk korosu ayakta alkışlandı.

Antalyalı sanatseverlerin yoğun ilgisi nedeniyle bu sezon 17 Nisan Salı akşamı saat: 20.00’de son kez sahnelenecek olan eseri, Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü 2018-2019 sanat sezonunda da konuk sanatçılar ile sahnelemeye devam etmeyi planladıklarını açıkladı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İzmir´de 30 kilo skank uyuşturucu maddesi ele geçirildi

İzmir´de 30 kilo skank uyuşturucu maddesi ele geçirildi

30 yıl önce Saddam Halepçe Katliamı'nın emrini verdi

30 yıl önce Saddam Halepçe Katliamı'nın emrini verdi

Gökyüzünden altın yağdı

Gökyüzünden altın yağdı

Bilinmeyen hikayeleriyle dünyanın en büyük 25 derbisi

Bilinmeyen hikayeleriyle dünyanın en büyük 25 derbisi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA