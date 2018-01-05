Carmen’in kadın cinayeti isyanı

Floransa Opera Evi (Opera di Firenze - Maggio Musicale Fiorentino), baş kadın karakterinin bir erkek tarafından öldürülmesiyle sonlanan Bizet’nin ‘Carmen’ operasına alternatif bir final yazdı. BBC’den Övgü Pınar’ın haberine göre Floransa Opera Evi’nde bu hafta sonu başlayacak temsillerde çingene kızı Carmen, ölen değil öldüren olacak.

Eserin orijinalinde ‘kıskanç aşık’ Don Jose tarafından öldürülen Carmen, bu kez kendisine saldıran Don Jose’yi öldürecek. ‘Carmen’in 7 Ocak’ta yapılacak galası öncesinde bugün yapılacak halka açık genel provasında da kadına karşı şiddet konulu bir etkinlik düzenlenecek. Kadın yazarlar, şairler, sivil toplum temsilcilerinin de katılımıyla kadına karşı şiddet konusu tartışılacak.

"DEĞİŞİKLİKLER YAPILABİLECEĞİNE İNANIYORUM"

Floransa Opera Evi’nin yöneticisi Cristiano Chiarot La Repubblica gazetesine yaptığı açıklamada, “Bir operanın ruhuna sadık kalarak etik değişiklikler yapılabileceğine inanıyorum” dedi.

‘Carmen’in yönetmeni Leo Muscato da ilk başta alternatif final önerisine mesafeli yaklaştığını, ancak sonunda günümüzde yaşananlar ışığında bunun kendisine mantıklı geldiğini söyledi.

"FİNAL İLK KEZ DEĞİŞTİRİLDİ"

La Repubblica, Haberi birinci sayfasından “Carmen isyan ediyor ve operanın sonunda ölmüyor” ifadeleriyle duyurdu. Yaklaşık iki günde bir kadın cinayetinin yaşandığı İtalya’daki bu durumla ilgili olarak Opera Evi’nin basın ofisi de İngiliz The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, “Bildiğimiz kadarıyla Carmen’in finali ilk kez değiştirildi. Tiyatronun, müzik kültürünün tutulduğu muhafazakâr bir yer, bir müze olmaması gerektiğine inanıyoruz. Tiyatro, tartışmaların başlatılabileceği bir yer olmalı. ‘Carmen’ 150 yıl önce, çok farklı bir kültür ortamında yazılmıştı. Devir değişiyor” ifadelerini kullandı.