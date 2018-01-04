'Carmina Burana' İstanbullu sanatseverlerle buluşacak

Alman Besteci Carl Orff'un tüm dünyada tanınmasını sağlayan ve "Beuern Şarkıları" olarak da bilinen eseri "Carmina Burana", İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından 12 Ocak'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahnelenecek.

Müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın'ın, koro şefliğini Paolo Villa'nın üstleneceği etkinlikte, soprano Nazlı Deniz Süren, tenor Caner Akın ve bariton Hakan Aysev performans sergileyecek.

Etkinlikte, İDOB Orkestrası ve Korosu, İDOB Çocuk Korosu ve Beşiktaş Çocuk Korosu da sahne alacak.

Müzisyen kökenli bir aileden gelen Orff'un, Almanya'da 1803'te bulunan, 11. 12. ve 13. yüzyıldan kalma 254 şiir ve dramatik metinlerden seçilmiş şiirler üzerine sahne kantatı olarak 1936'da bestelediği eser, ilk kez 8 Haziran 1937'de Frankfurt Operası'nda sahnelendi.

Doğayı ve aşkı dile getiren Latince metinlere dayanan Carmina Burana, Orff'un Tironfi (Zaferler) üçlemesinin ilk eseridir.