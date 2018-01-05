Cem Yılmaz: 2025'te de izlenecek

Sanatçı Cem Yılmaz'ın yapımcılığını, senaristliğini üstlendiği ve başrol oyuncusu olarak yer aldığı "ArifV216" adlı filmin basın gösterimi Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.

Gösterim öncesi filme ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulunan Yılmaz, "Bütün sinemaseverlerin zevk alacağı, gerçekten salondan mutlu ayrılacakları, çok güzel, eğlenceli ve dokunaklı bir film oldu" dedi.

Yılmaz, bir filmin güzel olmasının bütçeyle alakalı olmadığının altını çizerek, "Çok güzel bir film oldu. Bu filmin daha fazla kişiye ulaşmasını istiyorum. Bu yıl mesela 'Ayla' ve 'Aile Arasında' güzel film oldukları için daha fazla seyirciyle buluştu. Sinemaseverler için biz film yapıyoruz" diye konuştu.

"2025'TE DE İZLENECEK"

"ArifV216"nın şimdiye kadar yazdığı en iyi senaryo olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti: "Mesela 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filminin bu sene 20'nci yılı. Hala izlenen bir film. Onda da işte senaryosunda, kamera önünde emeğim var. 'Gora' keza öyle. Yazılalı 16 sene, çekileli 15 sene oluyor. Şimdi bizim izlediğimiz, sevdiğimiz büyüklerin filmleri sinemada 15-20 sene devam eden insanlardı. Biz de öyle filmler yapmak istiyoruz. 'ArifV216', 2018'de çıkıyor ama 2025'te de izlenecek. Biz iyi bir film yapmak istiyoruz."

Filmde "216" karakterini canlandıran Ozan Güven de film üzerine 2 yıl boyunca çalıştıklarını belirterek, "Elbetteki film yapmanın amacı çok sevilsin ve izlensin. Bunun dışında farklı bir amaçla film yapılmıyor. Güzel bir film oldu" dedi.

Komedi ve bilim kurgu türündeki filmin oyuncu kadrosunda, Yılmaz ve Güven'in yanı sıra Farah Zeynep Abdullah, Seda Bakan, Özkan Uğur, Zafer Algöz, Mert Fırat, Sadri Alışık, Çağlar Çorumlu, Can Yılmaz, Ediz Hun, Özge Özberk, Mustafa Sandal, Şükrü Özyıldız ve Ahu Yağtu yer alıyor.