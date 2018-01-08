Cem Yılmaz Akasya’yı kahkahaya boğdu

5 Ocak’ta vizyona giren ve başrollerini Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan ve Özkan Uğur’un paylaştığı Arifv216 filminin oyuncuları, Akasya’da filmin seyircisiyle bir araya geldi. 21.00 seansından hemen önce Akasya’nın içinde misafirlerle kısa bir söyleşi gerçekleştiren ekip, GORA’dan tam 15 yıl sonra yeni bir filme imza atmış olmanın heyecanı içinde olduklarını belirtti. Söyleşinin ardından kalabalık kadro, sinema salonlarına sürpriz bir ziyarette bulundu. Filmin başlamasını beklerken karşılarında birden film ekibini bulan izleyiciler, ekibi dakikalarca alkışladı.

“Münir Özkul Olmasaydı Bu Film de olmazdı”

Sinema salonunda seyircilerin sorularını da yanıtlayan Cem Yılmaz “Ozan ne zaman oynadığı roller sebebiyle genç kadınların ilgi odağı olsa, elimde beyaz pudra ile kapısını çalıyorum ve ona bir robot rolü yazıyorum” diyerek hem izleyicileri hem de film ekibini kahkahaya boğdu. Dakikalarca ayakta alkışlanan ekipten Ozan Güven salondan ayrılmadan evvel “ Bugün burada olmaktan, sizler için film yapabiliyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ancak bugün Münir Özkul’u kaybettik. Bilmenizi isterim ki, Münir Özkul olmasaydı ne biz olurduk ne de bu film” dedi.

Seyircilerle Fotoğraf

Seyircilerin yoğun ilgisini geri çevirmeyen film ekibi izleyicilerle fotoğraf çektirirken, Akasya Sosyal Medya hesaplarını takip eden 5 çift filme bilet kazanma şansını elde etti; 5 talihli ise hem film ekibiyle tanışma hem de oyuncularla birebir fotoğraf çektirme imkânını yakaladı.