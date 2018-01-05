Cem Yılmaz ve ArifV216 oyuncuları Cepa'da seyircileriyle buluşuyor

Komedi ve bilim kurgu türündeki filmin oyuncu kadrosunda, Cem Yılmaz ve Ozan Güven'in yanı sıra Farah Zeynep Abdullah, Seda Bakan, Özkan Uğur, Zafer Algöz, Mert Fırat, Sadri Alışık, Çağlar Çorumlu, Can Yılmaz, Ediz Hun, Özge Özberk, Mustafa Sandal, Şükrü Özyıldız ve Ahu Yağtu yer alıyor.

Yıllar sonra da izlenecek bir film yaptıklarına inandığını söyleyen Cem Yılmaz, ArifV216 için; “bütün sinemaseverlerin zevk alacağı, gerçekten salondan mutlu ayrılacakları, çok güzel, eğlenceli ve dokunaklı bir film oldu" diyerek izleyicileri filmi izlemeye davet ediyor.



FİLMİN KONUSU İSE ŞÖYLE

Robot olan 216, insan olmanın hayalini kurmaktadır. Uzaydan dünyaya çok sevdiği arkadaşı Arif'in yanına gelir ve insan gibi yaşamaya başlar. Sıradan insanlar gibi bir yaşam sürmeye çalışsa da farklılığı kimsenin dikkatinden kaçmaz. Yeni yaşantısına alışmaya çalıştığı sırada aşk da kapısını çalmıştır. Robot olduğunu herkesten saklamaya çalışan 216 bunu başaramaz. 216'dan ilham alan bir iş adamı, onu herkese tanıtıp kopyalarını yapmak ister. Sunduğu cazip tekliflerle 216'yı kandırmayı başaran iş adamı, onun sayesinde geleceği değiştirecektir. Arif bu korkunç planı öğrenir ve hem dünyayı hem de 216'yı kurtarmak için bir mücadeleye girişir.