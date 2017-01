Cem Yılmaz’ın atası Naşit Bey’in hazin öyküsü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bu yıl önemli bir oyuna daha imza attı ve Türk tiyatrosunun en önemli kilometre taşlarından Tuluatçı Naşit yani Naşit Özcan’ın hayatını ‘Komik-i Şehir Naşit Bey’ adlı oyunla, seyirciyle buluşturdu. 1886-1943 yılları arasında yaşayan ve geleneksel halk tiyatrosu yapan Naşit Özcan, güncel bir örnekle yaşadığı dönemin Cem Yılmaz’ı idi. Ama kaderi bugün Cem Yılmaz’ın sanatından kazandığı büyük maddi varlığın aksine büyük yoksulluk içinde çizilmişti.

TİYATRO SARSILIRKEN

Osmanlı’nın bitişi ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında 1930’ların ortasına kadar tiyatro salonları ‘ölüyü bile güldüren’ Naşit için dolup taşar; İstanbul’da tiyatro denilince Naşit’in ismi ve yüzü akla gelirdi. Ama 2. Dünya Savaşı’nın başladığı yıllarda sinema salonları Charlie Chapline’in Şarlo’suna gülenlerle dolup taşarken, tiyatro kavaramı da değişir. İstanbul’da tiyatrolar tuluatçılar için biterken Şehir Tiyatroları’nın Shakspeare’leri, Becket’leri alkışlanmaya başlar.

Naşit’in tiyatrosu eskimiş bir kültürün Türkiye’ye özgü hemen unutulmuşluğuna terk edilir. Kendisine yapılan ‘Moliere oyna’ teklifini de geleneksel Türk tiyatrosunu terk etmemek adına ret eden koskoca Naşit Bey, bir anda, hem de çok hızlı şekilde, tiyatro sahnesinin en tepesinden yuvarlanıverir. Bu ani ve çok sarsıntılı düşüşün Naşit’in ileride Türk tiyatrosu ve sinemasının en önemli oyuncularından olacak çocukları Adile ve Selim ile birlikte ilerleyen hikayesi, Naşit’in gençliği ile yaşlılığı arasında gidip geliyor oyunda. Naşit’in ‘Selim doktor olsun, Adile de benim gibi sürünmesin; gitsin İBB ŞT çocuk bölümüne yazılsın’ sözleri Naşit’in oğlu Selim Naşit ile Adile Naşit’in babalarının yolunu seçtiğini bilen seyirci içini acıtıyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Gökhan Eraslan’ın yazdığı oyunu Ali Yaylı yönetirken, oyunda, Naşit Özcan’ın aynı adı taşıyan torunu Naşit Özcan ve usta oyuncu Sinan Bengier de rol alıyor. Oyunda Naşit’in gençliğini Can Tarakçı, olgunluk dönemini ise Bora Seçkin canlandırıyor. Reji, dekor ve müziklerin başarılı olduğu oyunda provaların son günü kanser teşhisi konulan usta oyuncu Ayberk Atilla ile birlikte Ada Alize Ertem, Bora Seçkin, Can Tarakçı, Emrah Can Yaylı, Erkan Akkoyunlu, Fahri Kıncır, Göksel Arslan, Kutay Kırşehirlioğlu, Mehmet Avdan, Metin Çoban, Özgür Dağ, Rahmi Elhan, Semah Tuğsel, Tuğçe Açıkgöz rol alıyor.