Cemal Süreya Kadıköy'de anılacak

Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen saat 19.30’da gerçekleşecek etkinlik, konuşmalar ve şiir okumalarıyla başlayacak. Etkinlikte ayrıca Mehtap İskender ve Fasl-ı Hayal müzik dinletisi verecek, şairin sevdiği ezgiler dostları ve şiir severlerle paylaşılacak.

Yarın Mod-Ada galeride Süreya’ya ithafen açılacak ve 30 Ocak’a kadar gezilebilecek ‘Hayat Kısa Kuşlar Uçuyor’ adlı sergide aralarında Ara Güler ve Balkan Naci İslimyeli’nin de olduğu sanatçıların eserleri görülebilir.