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Cemal Süreya Kadıköy'de anılacak

Usta şair Cemal Süreya, ölümünün 28. yılında yarın Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde anılacak.

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Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen saat 19.30’da gerçekleşecek etkinlik, konuşmalar ve şiir okumalarıyla başlayacak. Etkinlikte ayrıca Mehtap İskender ve Fasl-ı Hayal müzik dinletisi verecek, şairin sevdiği ezgiler dostları ve şiir severlerle paylaşılacak.

Yarın Mod-Ada galeride Süreya’ya ithafen açılacak ve 30 Ocak’a kadar gezilebilecek ‘Hayat Kısa Kuşlar Uçuyor’ adlı sergide aralarında Ara Güler ve Balkan Naci İslimyeli’nin de olduğu sanatçıların eserleri görülebilir.  

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