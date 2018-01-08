Cemal Süreya Kadıköy'de anılacak
Usta şair Cemal Süreya, ölümünün 28. yılında yarın Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde anılacak.
Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen saat 19.30’da gerçekleşecek etkinlik, konuşmalar ve şiir okumalarıyla başlayacak. Etkinlikte ayrıca Mehtap İskender ve Fasl-ı Hayal müzik dinletisi verecek, şairin sevdiği ezgiler dostları ve şiir severlerle paylaşılacak.
Yarın Mod-Ada galeride Süreya’ya ithafen açılacak ve 30 Ocak’a kadar gezilebilecek ‘Hayat Kısa Kuşlar Uçuyor’ adlı sergide aralarında Ara Güler ve Balkan Naci İslimyeli’nin de olduğu sanatçıların eserleri görülebilir.
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