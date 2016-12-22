"Cemil Meriç’i okumak üniversite bitirmek gibi"

BAŞTA dil, tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında araştırma yapmış bir düşünce adamı olan Cemil Meriç, doğumunun 100. yılında Pendik’te anıldı. Pendik Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Doğumunun 100’üncü yılında Cemil Meriç” konulu sempozyuma katılan Meriç’in kızı yazar ve düşünür Prof. Dr. Ümit Meriç gençlerle bir araya geldi. 12 ciltlik eseri ve tercümeleriyle Türk edebiyatında önemli bir yeri olduğu kabul edilen Meriç’i öğrencisi Tarihçi-Yazar Mustafa Armağan ve yazar Metin Karabaşoğlu anlattı.

ÖNCE ANA DİLİNİZİ ÖĞRENİN

Ümit Meriç, şöyle konuştu: “Meriç’i okumak, anlamak bir üniversite bitirmek gibidir. Yabancı dil öğrenmek konusunda gösterdiğiniz azmi önce kendi dilinizi öğrenme konusuna gösteriniz. Önce ana dilinizi öğrenin. Meriç’in eserlerini okuyarak kelime haznenizi geliştirebilirsiniz. Dilimize saygı gösterin. Meriç sizin kendi kendinizi yetiştirmeniz ve sağlıklı şekilde beslenmeniz için son derece iyi bir rehberdir. Cemil Meriç Türk dilinin kullanılmasında unuttuğumuz öldürdüğümüz çöpe atmak cesaretini gösterdiğimiz kaşıkçı elmaslarımızı çöplükten çıkarmış teker teker kullanmıştır.”