Cenap Şahabettin ile Servet-i Fünun’a bakmak
Basın İlan Kurumu ile Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER)’in birlikte düzenlediği “Matbuat Dünyasından Sanatkâr Çehreler” de Servet-i Fünun dönemi şair ve yazarlarından Cenap Şahabettin yâd edilecek.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne bağlı olarak hizmet veren Basın Müzesi’nde (Çemberlitaş) gerçekleşecek anma programını şair yazar Şakir Kurtulmuş yönetecek. Gazeteci yazar Ahmet Özdemir ve edebiyatçı Hatice İbiş’in konuşmacı olacağı toplantıda Cenap Şahabettin’in hayatı, fikirleri, eserleri anlatılacak. Bugün saat 14.00’te başlayacak olan programın sonunda Cenap Şahabettin’in eserlerinden ve fotoğraflarından meydana gelen bir sergi de gezilecek.
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