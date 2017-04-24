Cenap Şahabettin ile Servet-i Fünun’a bakmak Basın İlan Kurumu ile Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER)’in birlikte düzenlediği “Matbuat Dünyasından Sanatkâr Çehreler” de Servet-i Fünun dönemi şair ve yazarlarından Cenap Şahabettin yâd edilecek.